Misión futurista

Ciudad de México–Blade Runner: 2049, secuela de la mítica película de ciencia-ficción y neo noir de 1982, no es ningún capricho de sus creadores, ni un “replicante” de la original, aseguró su elenco.“Denis (Villeneuve, el director) siempre lo ha dicho: ha partido en todo momento desde el respeto y admiración total hacia el trabajo que hizo Ridley Scott (realizador de Blade Runner). Pero él es otro tipo de director y ésta, una historia totalmente nueva.“Honramos la original, pero lo que hacemos es expandir la idea, el concepto, el mensaje”, opinó en entrevista Ana de Armas, una de las estrellas del filme a cargo del creador de la nominada al Oscar, ‘La Llegada’ y ‘Sicario’.El largometraje de 2 horas 43 minutos de duración, con música de Hans Zimmer y fotografía de Roger Deakins, el cual se estrena mañana en México, ha sido saludado como una obra maestra por crítica especializada.Fue rodado en Budapest con unos 150 millones de dólares y se ubica en una futurista y caótica ciudad de Los Angeles en 2049, tres décadas después de la primera historia.El protagonista es K (Ryan Gosling), un detective “blade runner”, encargado de dar caza a replicantes rebeldes, seres creados por la Corporación Tyrell a imagen y semejanza del hombre, y utilizados como fuerza de trabajo.Tras descubrir un misterio que podría poner en jaque a toda la sociedad, su odisea lo llevará hasta Rick Deckard (Harrison Ford), el “blade runner” del primer filme, desaparecido por 30 años.“Tenerlos en el set a los dos era como un poco surrealista. Pero se aprende mucho de ellos. Son tan profesionales y trabajadores que no hacen más que hacerte más fácil tu trabajo y, al mismo tiempo, retarte y hacerte que estés a ese nivel”, destacó De Armas, quien da vida a Joi, amante de K.Rutger Hauer encarnó en la historia original al villano, Roy Batty, un líder replicante que pronunció uno de los soliloquios más famosos del séptimo arte (“He visto cosas que no creerías. Atacar naves en llamas más allá de Orión...”).Ahora es turno para Jared Leto y su Niander Wallace, un invidente creador de replicantes mejorados que, asegura en pantalla, jamás se atreverían a levantarse contra los humanos.Blade Runner desconcertó a la crítica en su época y fue un fracaso en taquilla al hacer en cines, en su estreno en Estados Unidos, poco más de 6 millones de dólares.Pero, con el paso del tiempo, se convirtió en un fenómeno de culto por su planteamiento estético, carga filosófica, su lectura simbólica y sus reflexiones sobre el alma, la muerte y lo que significa ser humano.A los actores de Blade Runner 2049 no les quedó más que preguntarse de qué lado se pondrían si llegara un panorama como el de la ficción.“Pienso que tanto replicantes como humanos juegan grandes papeles en la sociedad, en ese futuro. Los dos merecen vivir”, opina De Armas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.