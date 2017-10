Recortan ‘La Voz...’

Monterrey.- Para darle mayor dinamismo, sin tiempos muertos y momentos que pueden resultar aburridos para el público, este año recortarán La Voz...Con el estreno de la sexta edición de La Voz... México, donde repetirán como coaches Laura Pausini y Yuri, además de integrarse Maluma (de La Voz Kids) y por primera vez Carlos Vives, el productor Miguel Ángel Fox decidió darle una “refrescada” al formato.De los 14 programas que eran, ahora sólo serán 10 reveló Jacqueline Bracamontes, conductora de la emisión que comenzará a transmitirse a partir del domingo 15 de octubre a las 20:00 horas por Las Estrellas.“Hay un cambio en el formato de La Voz... ahora son sólo 10 programas, en vez de 14, así que no se pueden perder ninguno, tienen que estar súper al pendiente”, dijo Bracamontes.Serán, agregó la también actriz, cuatro programas de audiciones y 6 para las batallas, el knockout, la semifinal y la final.En ediciones pasadas, los participantes que no eran elegidos tenían oportunidad de ser “consolados” por los coaches; ahora, eso ya no sucederá: si no son elegidos, ni siquiera hablarán con ellos.“Es impresionante lo rápido que se pasa. Ahora el participante que no es elegido termina su canción y ni siquiera conoce a los coaches, es algo muy fuerte para mí. Se me hizo un cambio radical en el programa”, agregó Bracamontes, en entrevista telefónica.“En lo que me toca a mí en las audiciones, antes estaba en un cuartito, ahora también voy a estar con la familia del participante, pero estaremos cerca del escenario. Vienen muchas sorpresas y cosas interesantes”.Sobre la razón de que repitan dos coaches (Pausini y Yuri), la conductora defendió que es muy atractivo para el público.“Sin miedo a equivocarme, yo creo que es la mejor temporada, la verdad ¡y ya van seis! Yo amo y adoro a ‘las pericas’ (Pausini y Yuri), hacen un relajo en ese escenario, pero cuando hay que estar serias, lo están, ya sabes, la verdad es que mis respetos”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.