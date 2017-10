Lidera Swift nominaciones

Ciudad de México.- Taylor Swift encabezó la lista de artistas nominados a los MTV Europe Music Awards (EMAs).La cantante compite en seis categorías, incluyendo Mejor Artista, Mejor Look y Mejor Video (‘Look What You Made Me Do’), informó Variety.El canadiense Shawn Mendes recibió cinco postulaciones, mientras que Kendrick Lamar y Ed Sheeran tienen cuatro cada uno.Los ganadores de la ceremonia son elegidos por el público en el sitio oficial de la ceremonia.La próxima edición de los EMAs se llevará a cabo el domingo 12 de noviembre en la SSE Arena de Londres, bajo la conducción de Rita Ora.Algunos nominados:Mejor Canción‘Rockabye’ - Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie‘Wild Thoughts’ - DJ Khalderft. Rihanna & Bryson Tiller‘Shape of You’ - Ed Sheeran‘Despacito (Remix)’ - Luis Fonsi y Daddy Yankee ft. Justin Bieber‘There's Nothing Holding Me Back’ - Shawn MendesMejor ArtistaAriana GrandeEd SheeranKendrick LamarMiley CyrusShawn MendesTaylor SwiftMejor LookDua LipaHarry StylesRita OraTaylor SwiftZaynMejor Video‘Run’ - Foo Fighters‘Bon Appétit’ - Katy Perry ft. Migos‘HUMBLE.’ - Kendrick Lamar‘iSpy’ - KYLE ft. Lil Yachty‘Look What You Made Me Do’ - Taylor SwiftMejor Artista MTVNorteaméricaCafé TacvbaCalonchoMon LaferteNatalia LafourcadeSofia ReyesMejor Artista MTVLatinoamérica CentralJ BalvinMalumaMoratPiso 21Sebastián Yatra