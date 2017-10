Le sientan bien los 50

Ciudad de México.- Si de algo se dio cuenta Noel Gallagher cuando cumplió 50 años, el pasado 29 de mayo, fue que la edad sí termina pasando factura a las personas, aunque también el tiempo trae consigo una mayor plenitud y sabiduría de vida."¡La vida es buena cuando cumples 50 años! Me siento bien al respecto, es algo que debes hacer cuando llegas a los 50, porque realmente parece que será el fin de todo", reconoció el rockero británico ayer, durante la promoción en México del próximo disco de High Flying Birds, su proyecto en solitario.Y aunque mantiene una actitud irreverente, rebelde y desgarbada, el guitarrista y fundador del extinto Oasis poco a poco ha reducido el nivel de fiesta y desenfreno que lo caracterizaron cuando era joven."Mi fiesta de 50 años fue, según lo que puedo recordar, un evento jodidamente bueno. Estuve con muchas personas y duró unos tres días. Sin embargo, ya no salgo de fiesta como lo acostumbraba hace unos años, ya no puedo hacerlo todo el tiempo."Cuando salimos en Londres, mi esposa (Sara MacDonald) y yo nos divertimos, pero después se nos dificulta mucho regresar a casa. Además, siempre tenemos muchas cosas que hacer, por eso sólo llegamos a salir una vez al mes", reconoce el cantautor, oriundo de Mánchester.También sus hijos, Sonny Patrick (quien cumplió 7 años el domingo), Donovan Rory (10) y Anaïs (17), han hecho que siente cabeza y se vuelva más responsable."Mis hijos son increíbles. Uno acaba de ir al dentista, en Londres; el otro cumplió años hace dos días, y mi hija se pasa la vida luciendo enigmática y cool, tomándole fotos a las pin... flores y cosas así. Los amo mucho", compartió ante un grupo de medios en México.El rockstar promovió en México el tercer disco de Noel Gallagher's High Flying Birds, Who Built The Moon?, que saldrá el 24 de noviembre, además de que su banda fue la invitada en los dos conciertos de U2 en la CDMX.Curiosamente, esta experiencia sólo le ha hecho más difícil evitar las fiestas y semanas llenas de desvelos y cansancio."Es difícil no armar la fiesta con ellos (U2). Imaginen: hay muchísimos irlandeses en este tour, y eso se traduce a beber mucho y desvelarse seguido, hablar de tonterías hasta que el sol salga."Dicho eso, el tour ha sido una experiencia increíble. Hemos tenido la mayor diversión, plenitud y gozo en esta gira, algo que jamás hubiéramos imaginado".Esta visita al país emocionó a Gallagher, quien siente un gran respeto por el público mexicano."La primera vez que vine a México me sorprendí muchísimo, dije: '¡Jo..., nuestra música sí que la escuchan aquí!'.

