Hollywood rodará filme sobre Charles Manson

Los Ángeles— El estudio Bohemia Group Originals, un recién llegado a Hollywood, rodará una película sobre la entrevista que mantuvieron en 1981 el asesino en serie Charles Manson y el popular presentador Tom Snyder, informó hoy la edición digital de la revista Variety.Susan Ferris, presidenta de la compañía, supervisará el proyecto, que cuenta con un guión de Kevin Courtney y Ron Pivo."Estas figuras de la vida real son papeles magníficos y estamos deseando llevarlos a la gran pantalla", apuntó Ferris."Los temas que subyacen en la historia, con particular énfasis en el periodismo contundente, no podrían ser oportunos", agregó.La historia se centra en el momento en que Snyder, que vivía por entonces un declive en su trayectoria profesional y buscaba por todos los medios una exclusiva de impacto para reavivar su programa nocturno Tomorrow, logra anotarse esa entrevista con la ayuda de su nuevo productor ejecutivo, Roger Ailes.Aquel encuentro, que supuso la primera entrevista personal que dio Manson desde su encarcelamiento, provocó una serie de repercusiones que cambiaron los formatos televisivos nocturnos de la televisión estadunidense para siempre.Manson, el famoso líder de la secta que asesinó a la actriz Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, y a seis personas más en Los Ángeles (California), se encuentra en prisión desde 1969, condenado a cadena perpetua.A pesar de la entrevista obtenida por Snyder, su programa de televisión fue cancelado en 1992.Ailes, no obstante, se convirtió en uno de los fundadores del canal Fox News en 1996. Dimitió el año pasado tras ser denunciado por acoso sexual por varias ex reporteras de la cadena.

