Actor de 'El Padrino' confiesa que una escena de pelea fue real

Ciudad de México– El director Francis Ford Coppola pidió realismo y James Caan al parecer lo tomó literal y en una escena de pelea de El Padrino (The Godfather) realmente se puso agresivo con el actor, a quien tenía que golpear en la ficción de la película, basada en la novela de Mario Puzo.Así lo reveló Gianni Russo, quien en el clásico filme de 1972 interpretó a Carlo Rizzi, el marido golpeador de Connie (Talia Shire), la hermana de James Caan (Sonny Corleone), por lo que el furibundo y pendenciero hermano mayor le propina una golpiza de antología en una violenta escena que cobró un realismo que, al menos para el entonces novel histrión, fue sorpresivo y doloroso.Russo confesó que su relación en el plató con Caan no fue nada buena y así empezaron los problemas entre ambos, ya que en la vida real al conocido actor neoyorquino le molestó que su colega "estuviera familiarizado mejor con el barrio y con los residentes" del Harlem, de Nueva York.Sonny y yo tuvimos problemas durante toda la película, dentro y fuera del set", dijo el actor a People y Entertainment Weekly.Hicimos la coreografía de esa toma en un día y medio… Jimmy (Caan) se puso un poco agresivo, podría decir. Él improvisó algunas cosas, como ese pequeño palo de madera que me lanzó cuando salí de la escalera. Me golpeó en la cabeza con eso y luego me lanzó por encima de la barandilla para morderme las manos. Cuando me arrastré, él literalmente me paró con una patada. Nada de eso se suponía que debía pasar", relató Russo.El actor neoyorquino, que actualmente cuenta con 73 años cuatro menos que Caan, advirtió que, tras la violenta escena, terminó con un codo y dos costillas fracturadas.Éste era mi primer filme, así que no quise quejarme. Jimmy y yo no somos amigos, para nada, créanme. El tipo está loco", aseguró y agregó "hay un golpe y yo reacciono… todo el mundo sabe que el puñetazo era real a unos seis centímetros de distancia de mí".Incluso años después, Russo comentó que cuestionó a Coppola por haber dejado esa toma.Le pregunté: ¿Por qué no arreglaste eso? Porque teníamos cámaras en el techo, cámaras por todas partes. Teníamos todos los ángulos para arreglarlo, pero no podían tocarlo. Una vez que ganas un Oscar, no puedes tocar ese negativo".