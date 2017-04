Quiebra agencia de Trump

Ciudad de México— La agencia de modelos Trump Model Management, fundada por Donald Trump, terminará sus operaciones, debido a que está en bancarrota, informó el diario Los Angeles Times."Ante los recientes acontecimientos, como la venta de Miss Universo, la organización Trump ha decidido salir del modelaje para centrarse en sus negocios principales como los bienes raíces, campos de golf y la hotelería", anunció Corinne Nicolas, presidenta de Trump Models.Un ex empleado de la agencia, la cual llevaba 18 años operando, reveló que las modelos temen no tener un trabajo seguro, debido al odio que las políticas del actual presidente de EU han despertado a nivel internacional."Eso no es agradable, sobre todo porque no es nuestra culpa que la agencia tenga ese nombre", declaró a The Hollywood Reporter.En los últimos años hubo indicios de que Trump Model Management, en la que el magnate tiene una participación del 85 por ciento, estaba por desaparecer.Recientemente, un directivo de la agencia renunció para crear un nuevo negocio y se llevó a varios de sus clientes.Además, la compañía fue criticada el año pasado por contratar a tres personas que no tenían los documentos necesarios para trabajar en Estados Unidos.Pese a ello, en febrero la agencia aún participó con sus modelos en la Semana de la Moda de Nueva York.Trump Model Management fue fundada en 1999. Llegó a representar a modelos como Carmen Dell'Orefice, la mexicana Ximena Navarrete, la venezolana Dayana Mendoza y Yasmin Le Bon.Entre las empresas del millonario que han terminado en bancarrota se encuentran también A Trump Steaks, Trump University, Trump Airlines y la revista Trump.

