Hijo menor de Jackson vive solo

Monterrey— Paris Jackson está muy preocupada porque su hermano menor, Blanket, de 15 años, está viviendo solo.Antes de su muerte, Michael Jackson dispuso que su mamá, Katherine, abuela de sus tres hijos, fuera su tutora, pero la familia Jackson ha enfrentado una serie de problemas luego del fallecimiento de ‘El Rey del Pop’ y actualmente sus hijos están lejos de la abuela.Según informa el sitio TMZ, Paris está muy molesta con su tía Rebbie, que cree domina a su abuela y la ha mantenido alejada de todos los hijos de Jackson.Todas las fuentes contactadas por TMZ afirmaron que la joven ama a su abuela y teme que Rebbie y varios hermanos más de Michael han levantado un muro con la intención de controlar a la matriarca de 86 años.Paris se ha quejado de que Blanket vive solo en el hogar de Katherine en Calabasas, California. Katherine no ha regresado ahí desde enero -pasó dos meses en Londres y luego volvió a Los Ángeles, pero se está quedando en casa de Rebbie- y Paris siente que su hermanito está viviendo sin una verdadera familia.TMZ averiguó que TJ Jackson y su esposa se dividen los deberes y que al menos uno de ellos se queda en el hogar de Katherine para supervisar a Blanket, pero Paris cree que no es suficiente.Las fuentes también afirman que Katherine no ha hablado con Paris, Prince, Blanket o TJ desde que se fue a Londres, y la joven culpa a Rebbie, Randy y algunos de sus otros tíos de la falta de comunicación. Paris cree que algunos de sus tíos tratan de controlar a Katherine por motivos financieros.La buena noticia es que, según se reporta, Blanket prácticamente tiene sólo dieces en sus calificaciones en su colegio privado y se ha vuelto extremadamente social, un gran cambio, pues era muy introvertido.

