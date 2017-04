‘Orange is the New Black’, el primer minuto de la quinta temporada

Cargando

Ciudad de México– Hoy Netflix tuvo un regalo para todos los fanáticos de la serie ‘Orange is the New Black’, en un video mostró los primeros 60 segundos del primer episodio de la quinta temporada a manera de trailer.Las imágenes arrancan justamente en el final de la cuarta temporada, donde las reclusas iniciaron una revuelta y Daya (Dascha Polanco) tiene encañonado a dos de los guardias de la prisión. Todo se complica cuando sus compañeras le piden que le dispare, mientras Alex (Laura Prepon) y Piper (Taylor Schilling) deciden alejarse del lugar.De acuerdo a los productores de la serie, la quinta temporada narrará los acontecimientos que suceden en la prisión en tan solo tres días, por lo que ahora no utilizarán recursos de ‘saltos en el tiempo’ o ‘flash forwards’, sino un formato televisivo conocido como 'tiempo real'.La serie que combina comedia y drama ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento en 2013, la actriz Uzo Aduba que da vida a ‘Crazy Eyes’ se alzó con el premio a Mejor Actriz Invitada en los Emmy en 2014 y 2015, y en 2016 el premio del Sindicato de Actores a Mejor Actriz Invitada. La serie ha ganado Mejor reparto de televisión de Comedia en los SAG Awards en 2015 y 2016.La quinta temporada se estrena el 9 de junio.

