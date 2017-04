Ahora sí ‘furioso’

Cargando

Nueva York— Cuando todo parece alegría y tranquilidad en la luna de miel de Dominic Toretto (Vin Diesel) en Cuba, la traición será ahora su tormento: deberá darle la espalda a sus amigos con tal de salvar a un desconocido miembro de su familia y, de paso, al planeta.Esto llevará ahora al equipo de Rápidos y Furiosos (que se estrena en funciones de medianoche) a una octava aventura de la saga con espectaculares persecuciones sobre las calles de Nueva York y por los helados paisajes del ártico ruso.Ahí, el peculiar equipo de colaboradores del gobierno, dirigidos por Hobbs (Dwayne Johnson), tratará de detener a una sexy y perversa terrorista encarnada por Charlize Theron, quien obliga a Toretto a trabajar para ella bajo la amenaza de asesinar a su familia."Cuando Dom se pasa al lado de los malos, aparece esta nueva enemiga que es grandiosa, Charlize hizo un trabajo espectacular", comenta Johnson en entrevista.Pero quien más sufrirá la situación será Letty (Michelle Rodriguez), pues no entiende qué le pasa a su pareja."Ella sabe que algo raro está pasando... es el amor que tienen uno por el otro, así de poderoso es, no es fácil quitarle la fe a ella, porque cuando lo mira a los ojos ella ve su espíritu."Me encanta, porque es algo que nunca he visto en la vida real. Para mí, es como vivir la mitología esa del amor eterno", bromeó Rodriguez.Además de increíbles persecuciones, los seguidores de la saga podrán disfrutar de un choque de trenes con el enfrentamiento entre Hobbs y su otrora enemigo, Deckard Shaw (Jason Statham).Sólo que en esta ocasión éste delincuente le echará una manita al equipo que también conforman Ramsey (Nathalie Emmanuel), Roman (Tyrese Gibson) y Tej (Ludacris)."Me encanta trabajar con Jason, nuestra química es muy divertida para la gente, cuando ves la película se nota que nos estamos divirtiendo y eso funciona", subrayó Johnson.Esta octava entrega no estaría completa sin un homenaje más a la fallecida figura de esta saga, Paul Walker, sólo que ahora no será con ninguna imagen de archivo, sino con un detalle al final de la cinta.Autos de lujo y hasta un tanque aparecerán en esta entrega.- Helen Mirren se suma a la saga con un divertido personaje.- La actriz se unió luego de conocer a Vin Diesel en la gala del Óscar 2016.- Uno de los pendientes de la franquicia era filmar en las calles de Nueva York, pues fue ahí donde se originó todo.- Según el productor Neal Moritz, la idea de esta saga surgió en 1998, después de leer el artículo "Racer X" en la revista neoyorquina Vibe, que hablaba sobre las carreras callejeras en República Dominicana.

