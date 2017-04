Con el morbo de su lado

Ciudad de México— Por ser parte de la dinastía Pinal y la hija de Luis Miguel, Michelle Salas está consciente de que su vida genera morbo entre la gente.Sin embargo, eso ya no le agobia, y ahora hasta saca provecho de la atención que genera para su trabajo como influencer en el mundo de la moda.“Mucha gente sí está muy interesada en saber de los consejos de moda, pero a la vez sé que hay cierta curiosidad y cierto morbo por saber cómo vivo, a quién veo y a quién no”, compartió Michelle en entrevista.“Honestamente, lo estoy tomando a mi favor y dándome a conocer como soy. Sí, él es mi papá, ella es mi mamá, ella es mi abuela, etcétera, pero ésta soy yo”.A sus 27 años, la bisnieta de Silvia Pinal ya no considera un problema la fama de su parentela.Y menos porque eso ha contribuido a que tenga más seguidores en sus redes sociales y vistas en su videoblog HOLA!4U, en el que, asegura, se muestra tal cual es.“Soy parte de esa familia, pero soy un individuo, y mi blog, YouTube y todas estas plataformas con las que he empezado a trabajar me han ayudado a que la gente me conozca por quien soy y no por el estereotipo que todo mundo pensaba que era yo”.Atrás quedaron los días en que huía o se escondía para que no responder preguntas sobre Luis Miguel; hoy quiere abrirse paso con su trabajo, pero no niega de dónde viene.“Cuando me perseguían, claro que evadía y todo el mundo decía: ‘¡Qué sangrona y que niña tan insoportable!’”, expresó.“Hoy no, porque tengo el medio correcto para expresarme y decir: ‘Ésta soy yo’. No a todo el mundo le va a gustar, pero por lo menos hoy en día estoy segura y me puedo sentir fuerte y feliz de lo que soy”.Radicada en Madrid, enamorada de su novio, el venezolano Danilo Díaz, y con una carrera en Diseño de Modas, Michelle se considera una mujer empoderada.“Eso me dio mucha seguridad para decir: ‘Voy a agarrar esto de la mano (sus orígenes) y lo voy a convertir en algo positivo’. Eso es lo que he estado tratando de hacer estos últimos años”, señaló.Aunque de manera discreta, habla de su papá, de las series que preparan sobre la vida de él y de su bisabuela, y de su anhelo por regresar a vivir a México y formar su propia familia.“Sí me gustaría tener a mis hijos, casarme, y si es en México, qué mejor. Cerca de mi familia, de la comida que amo”, expresó.De visita en el país, Michelle es la portavoz de la nueva línea de productos de verano de la marca Pantene.