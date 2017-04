Hijo del bajista de Metallica tocará en gira de Korn

Nueva York– Lleva el bajo en los genes: el hijo del bajista de Metallica, de 12 años, acompañará al grupo Korn en su gira latinoamericana, durante la cual reemplazará al músico titular.Tye Trujillo, que ha seguido los pasos de su padre Robert Trujillo, actuará en sustitución de Reginald "Fieldy" Arvizu.Korn comenzará su gira latinoamericana el 17 de abril en Bogotá, y luego tendrá tres presentaciones en Brasil y una en Buenos Aires, una en Santiago y una en Lima.El bajista titular no puede participar en los próximos conciertos debido a "circunstancias imprevistas", pero volverá para los conciertos en Estados Unidos el próximo mes."Estamos decepcionados de que Fieldy no pueda estar con nosotros en estos conciertos, pero contentos de dar la bienvenida a un joven músico como Tye", dijo el grupo en un mensaje en su página de Facebook este fin de semana.A pesar de su corta edad, Tye Trujillo es particularmente hábil y ya conoce bien los escenarios. Con el pelo largo como su padre, toca desde los 8 años con The Helmets, una banda californiana de metal para niños.Su padre tocó junto al grupo de chicos como invitado especial en el festival BottleRock el año pasado, cerca de San Francisco.Korn es una de las principales bandas de metal alternativo en la década de 1990 y es conocida por incorporar a su música elementos de hip hop.Robert Trujillo se incorporó a la emblemática banda de metal Metallica en 2003, después de tocar con el grupo de trash metal Suicidal Tendencies.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.