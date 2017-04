Ya es completamente mujer

Los Angeles— El ex atleta olímpico Bruce Jenner anunció al mundo en julio de 2015 cómo debían llamarlo de ahí en adelante. “Call me Caitlyn” (Llámenme Caitlyn) fue el título de la portada de revista Vanity Fair, donde se retrataba el resultado de la transformación que la llevó a estar meses recluida en su hogar, y solo haciendo un alto para entrevistarse con Diane Sawyer, a quien confesó ser transgénero en abril de ese mismo año.Desde ese mediático “nacimiento”, como lo calificó la propia Caitlyn, han pasado casi dos años.Ahora, Caitlyn Jenner vuelve a hacer noticia, esta vez con el que se convierte en el fin de su transición: la operación de cambio de sexo. “La cirugía fue un éxito, me siento liberada”, escribió en su libro biográfico Los secretos de mi vida, que saldrá a la venta el 25 de abril.El padrastro de Kim Kardashian y padre de la modelo Kendall Jenner, se sometió a la cirugía en enero pasado, y decidió hablar del tema para que el mundo entero dejara de preguntarle sobre sus genitales. “Ya pueden dejar de mirar ahí. ¿Quieren saber? Pues ya lo saben. Nunca más volveré a hablar de este asunto”, agrega en sus memorias.Además, Jenner revela que someterse a la operación fue una decisión compleja, pero que aún así siguió adelante, ya que estaba cansada de tener que ajustar sus genitales: “Yo sólo quiero tener todas las piezas correctas”.La celebridad profundizó además en lo que sintió al salir de pabellón. “Voy a vivir con autenticidad por primera vez en mi vida. (…) Voy a tener el entusiasmo por la vida que no he tenido en 39 años, desde los Juegos Olímpicos, casi dos tercios de mi vida”, aseguró.

