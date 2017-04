Comparte memorias de su vida junto a Prince

Nueva York— El amor, el duelo, el dolor y el legado son solo algunos de los motivos que llevaron a Mayte García a ponerse nuevamente bajo la luz de los reflectores púrpura con un nuevo libro de memorias que cubren sus 11 años junto al fallecido ícono de la música Prince.García tenía apenas 16 años, era una admiradora y ya una bailarina del vientre profesional, cuando su madre le dio a alguien del séquito de Prince un video de su hija bailando. Estaban en uno de sus conciertos y Prince la notó de inmediato y la invitó a pasar tras bastidores.Las cartas y llamadas telefónicas siguieron al florecer una amistad, pese a sus 15 años de diferencia. Con casi 18 se convirtió en parte de su vida laboral. A los 19, era su amante (es hora, le dijo él, de usar métodos anticonceptivos).Se casaron cuando ella tenía 22 y quedó embarazada dos meses después, pero perdió a su bebé a los seis días de nacido por un raro desorden congénito. El dolor por la muerte del pequeño Amiir, que significa príncipe en árabe, contribuiría a su divorcio en el 2000, dijo García mientras promovía su libro de memorias “The Most Beautiful Girl”, publicado recientemente.García, a quien Prince dedicó su éxito “The Most Beautiful Girl in the World”, no lo veía desde hacía años cuando el músico murió el 21 de abril del 2016.La bailarina de 43 años lamenta no haber establecido contacto antes, cuando se enteró por viejas amistades y miembros de la banda que el artista no se encontraba bien.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.