Desatan tormenta en el bufete

Los Angeles– ‘Beter Call Saul’ regresa mañana con su tercera temporada en Netflix; esta vez, la serie spin-off de ‘Breaking Bad’ mostrará cada vez con más choques entre su historia y la de la serie original.Poco a poco, en las primeras dos temporadas del programa, la aparente calma se ha ido esfumando y ahora se siente como que el vendaval que lleva dentro cada uno de sus personajes está a punto de desatarse.El abogado Saul Goodman, o más bien, Jimmy McGill, vive en medio de tres mundos: un mundo criminal sucio, en el que no hay nadie en quien se pueda confiar; un mundo profesional, que a veces se siente menos confiable que el criminal y finalmente un mundo amoroso.Quienes aún extrañan ‘Breaking Bad’ tienen razones de sobra para no perderse esta tercera temporada. En los adelantos ha vuelto a aparecer Gustavo Fring, el villano que todos los fans aman odiar.“La serie siempre ha tenido una combinación entre humor y drama entre los malos”, dijo a The Independent Bob Odenkirk quien interpreta a McGill. “Pero en la tercera temporada hay una mezcla más dinámica, habrá secuencias más graciosas y otras mucho más dramáticas”, explicó el actor.Además de elevar el tono en las escenas, la tercera temporada de ‘Better Call Saul’ mostrará la forma en que Fring armó su imperio desde el restaurante Los Pollos Hermanos.Otro giro importante es que en esta temporada, será la primera vez que Jimmy se ponga en los zapatos de Saul Goodman y asuma el papel del abogado del diablo.Lo que no cambiará es el formato de publicación de la serie. En vez de subir toda la temporada de un tirón, Netflix publicará un episodio cada martes, para darle el estreno al canal AMC en Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.