El Supermán que no fue

Monterrey– Pensar que pudo ser no sólo el héroe de Sofía Vergara, sino de todos los fans de Superman.Joe Manganiello reveló que ya tenía en la bolsa el papel del superhéroe, sin embargo, los compromisos y un contrato con ‘True Blood’, en donde trabajaba hace cuatro años, le impidieron hacer la película.El director Zack Snyder ya se había entrevistado con el actor, pero su papel de hombre lobo en la serie de televisión le impidió aceptar el personaje del hombre de acero, que luego fue a dar a manos de Henry Cavill, publicó E! News.“Llegué hasta a reunirme con Zack Snyder, estuvimos hablando una hora y media, y ese era precisamente el problema... Seguí adelante, conocí al resto del reparto y después me presentaron a Zack. Conocí hasta a los productores, a todo el mundo involucrado en el proyecto.“Finalmente me senté a hablar sobre la dirección que quería darle. Entonces fue cuando llamaron a los responsables de vestuario de 'True Blood' para pedirles mis medidas y empezar a diseñar el traje, y ahí fue cuando se acabó todo”, narró el actor en una entrevista para el podcast Happy Sad Confunde de MTV.La producción de la serie le prohibió dejar el proyecto, pues tenía compromisos de mucho tiempo.El hecho de tener que decir no al proyecto afectó mucho a Manganiello, quien ni siquiera quiso ver la película ya terminada.Aunque no le fue posible portar el traje de Supermán, al actor le llegó una oportunidad para ser parte del universo DC, ya que dará vida al mercenario Deathstroke en la próxima entrega de Batman, en la que Ben Affleck será el héroe.

