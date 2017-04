La pasión guía sus manos

“Si yo me dedicara a tocar el piano en un restaurante o en un hotel, lo haría con la misma pasión que lo hago hoy”, aseguró el músico Raúl Di Blasio en entrevista para El Diario, que presentará el concierto de su gira ‘Tal como Somos’ con Paloma San Basilio el viernes 28 de abril en El Paso.El pianista argentino aseguró que ha estado en varias ocasiones tanto en Ciudad Juárez como en El Paso y externó que cuando ha estado en esta frontera lo han tratado muy bien, por lo que dijo estar agradecido con ambas comunidades.“Ganarte la vida con lo que tú amas, encima de eso recibir un aplauso y todavía saber que con lo que haces le cambias la vida a alguien, no hay nada mejor que esto”, aseguró el músico que enfatizó que la pasión por lo que hace no ha cambiado después de más de 30 años de carrera.“No se puede hacer algo que no te apasione, si te emociona tu carrera y tu profesión quieres dar el último suspiro de tu vida haciendo lo que te gusta”, externó el artista.Raúl Di Blasio confesó que cuando iniciaba su carrera en Argentina no se imaginaba que iba a llegar a ser considerado como uno de los mejores pianistas del continente.“Cuando haces las cosas con pasión, con convicción y con ganas, las cosas se dan solas”.El argentino aseguró que recuerda que en sus inicios como artista se dedicaba a tocar en restaurantes que le daban permiso de presentarse, pero después afirmó que los restaurantes vivían de su música, ya que en realidad la gente iba a los lugares para escucharlo, no por la comida.Luego de tantos años de experiencia en el mundo artístico, externó que ve al piano como un compañero de vida y un amigo.Compartir el escenario con la cantante española Paloma San Basilio es otro de los muchos placeres que le ha dado su carrera, según dijo el pianista.“Paloma es una mujer que yo admiro desde siempre, es una dama que canta hermoso, dueña de un repertorio mágico”, aseguró el pianista.El pianista aseguró que durante el concierto fusionará su talento con la intérprete española, ya que comentó que no es de su agrado cuando dos artistas hacen un espectáculo juntos pero nunca uno acompaña al otro.Adelantó que interpretarán música de los dos y también de algunos otros compositores, de los que han cantado temas a lo largo de sus carreras.El teatro Plaza de el centro de El Paso será el recinto que reciba el concierto de la gira ‘Tal como somos’, para el que los boletos ya se encuentran a la venta en la página de Ticketmaster y tienen precios que van desde los 145 hasta los 490 dólares.

