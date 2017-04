Por planes no para

Ciudad de México– A los 19 años, muchas chicas suelen estar preparándose para ingresar a la universidad y definir su futuro profesional. Y Elle Fanning no es la excepción.Aunque, claro, en su caso ella tiene una profesión casi desde que era bebé: actriz. Sin embargo, también está determinada a estudiar una carrera, que podría ser psicología, artes literarias o pedagogía histriónica.“Terminé la preparatoria y, lejos de pensar que hasta ahí llegaba, ya tenía el acuerdo con mis padres de que haré una carrera universitaria. Estoy motivada, entusiasmada, y tengo aún unos meses para pensarlo.“Me gustan la psicología, las artes literarias y también aprender actuación y enseñar... me encantaría dar clases de actuación a niños. Pero la pedagogía sería básica, obligada, para hacerlo bien”, comparte Elle en entrevista.Impulsada por su hermana Dakota, quien ya terminó la universidad, y por sus padres, Heather y Steven, la actriz está convencida de que tener una trayectoria en cine y televisión no es suficiente.“Ser una persona pública no significa que ya tengo la vida resuelta, y mis papás siempre nos pidieron a mi hermana y a mí que nos preparáramos siempre, que no dejáramos los estudios, porque nada es garantía en este negocio.“Me encanta también la moda, y me gustaría aprender más y hacer una especialización. Me atrae mucho el diseño de vestuario para filmes, así que ésa también podría ser una opción... porque física o matemáticas, ¡eso sí que no!”.Aunque su formación universitaria es algo así como su “plan B”, lo cierto es que con echar una mirada a su agenda laboral nadie diría que lo necesita.Según imdb.com, tiene en postproducción las cintas ‘Mary Shelley’ (en la que interpreta a la autora de la novela Frankenstein) y ‘The Beguiled’ (dirigida por Sofía Coppola).Además, está en plena filmación de ‘Galveston’ y ‘I Think We Are Alone Now’, sin contar con el próximo estreno de ‘How to Talk to a Girl in Parties’. ¡Y eso que apenas hoy cumple 19 años!“Siempre me emociona el estreno de una nueva película porque se lleva mucho trabajo y, al final, requieres de tiempo para que esté terminada. Verla en pantalla, en la premier, me encanta.Aficionada a los deportes al aire libre y a las actividades recreativas en grupo, Elle disfruta mucho salir a acampar y hacer senderismo con sus amigas, aunque por sus ocupaciones escolares y profesionales no ha tenido tiempo de recorrer distancias más largas.“Es una de mis metas para este año: irme por lo menos una semana a internarme en un viaje tipo la película (‘Alma Salvaje’), pero de ninguna manera por algo negativo que me sucedió o quiera redimirme.“No, lo que quiero es conectar con la naturaleza, ver qué sucede conmigo, y varias de mis amigas de la escuela están en la misma frecuencia. Creo que sí lo haremos”.