Ingresan a Salón de la Fama del Rock

Nueva York– Journey, Pearl Jam, el difunto rapero Tupac Shakur, Joan Baez, Electric Light Orchestra y Yes han sido incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll.Nile Rodgers recibió un premio especial en el evento, realizado en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, que comenzó con un homenaje a Chuck Berry.Los nuevos incorporados pusieron fin al evento con una actuación en grupo. Previamente, Pearl Jam provocó emoción con rendiciones de sus temas más conocidos.Snoop Dogg recordó a Shakur, muerto en 1996, con un discurso conmovedor y divertido a la vez.Dogg, un antiguo compañero de grabadora y amigo de Shakur, dijo que asistió al evento para asegurarse de que se recordara al rapero, actor y poeta como “un hombre negro fuerte”.Entusiasta consumidor de marihuana, Dogg dijo que fue Shakur quien se la dio a probar. “Así es, Tupac enseñó a Snoop Dogg a fumar porros”, dijo entre risas de la audiencia. Luego Alicia Keys tocó varios temas de Shakur en el piano, entre ellos ‘Dear Mama’ y ‘Changes’.Shakur, un prolífico rapero, fue asesinado a tiros estando en la cúspide de su carrera en 1996. ‘Keep Ya Head Up’, ‘Life Goes On’, ‘Ambitionz Az a Ridah’ y ‘Changes’ son algunas de sus canciones más conocidas.Una de las actuaciones más anticipadas de la noche fue la de Journey. Pero a pesar de los anuncios, Steve Perry no actuó con los miembros actuales de la banda. Arnel Pineda fue el cantante principal y la banda interpretó algunos hits como ‘Don't Stop Believin’.Shakur, Baez, Pearl Jam y ELO fueron todos elegidos en su primer año nominados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.