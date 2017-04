Con sombrero ajeno

Ciudad de México— Debido a su tono de piel, la forma de sus ojos, la cola de caballo y hasta la ‘duck face’ que hacen al tomarse una selfie, es casi imposible no confundir a Jacky Vasquez con Ariana Grande.Pero Jacky, quien es guatemalteca pero reside en EU, ya está habituada a que la gente la considere como la doble de la intérprete de ‘Problem’ desde hace años."Fue quizá en 2010, cuando Ariana participaba en ‘Victorious’ (interpretaba a Cat Valentine), cuando me empezaron a decir de la semejanza, pero no sucedió gran cosa; en ese entonces las cosas no eran tan virales", recordó la joven de 20 años en entrevista telefónica.Sin embargo, su parecido físico era tan evidente, que acabó por llamar la atención de la propia cantante, quien la seguía en Instagram."Fue hace mucho tiempo, pero sé que ella sabe de mí. Lo que pasa es que dejó de seguir a todos sus fans porque constantemente le pedían que los siguiera y no podía hacerlo con todos, así que mejor decidió no seguir a ninguno", contó.De cualquier modo, Jacky sigue siendo tema de conversación a causa de las fotos que publica en sus redes sociales, en las que utiliza filtros y hace poses parecidas a las de Ariana. Y los resultados son tan sorprendentes, que es difícil distinguir quién es quién."No sé si la gente realmente crea que soy ella, pero sí sucede que en la calle se me quedan viendo. Una vez que estaba en Washington D.C me confundieron porque ella estaba ahí y me había vestido como ella."Entonces la gente me empezó a pedir fotos y fue divertido. Pero la verdad no suelo hacer ese tipo de cosas porque no quiero que las personas se confundan", aseguró.Triplica número de fansIrónicamente, Jacky no conoce a su ídola; vaya, ni siquiera ha asistido a uno de sus conciertos. Y esa es una cuenta personal que pretende saldar. Por lo pronto, disfruta los beneficios de ser considerada la doble de Ariana Grande, entre ellos, que sus seguidores en Instagram pasaran de unos 80 mil a más de 230 mil."Me pone nerviosa pero no me incomoda. Me encanta su música, la sigo en redes sociales, pero tampoco estoy dedicada a ella.Y aunque no decide qué hara en el futuro de manera profesional, Jacky podría seguir los pasos de Ariana y dedicarse al entretenimiento."Ahora admiro más su personalidad y su humor. Me gusta más allá de su trabajo y su talento, quien es ella como persona. Me encantaría poder conocerla más, aunque es más difícil porque se ha vuelto una figura más popular".KIT HARINGTONJosiah Martin y el actor de ‘Game of Thrones’ parecen dos gotas de agua. El joven estadounidense incluso publica sus selfies con el hashtag #jonsnowlookalike, en alusión al personaje de la popular serie.ED SHEERANTy Jones ha aprovechado que lo confunden con el cantante para hacer imitaciones, pero casi siempre con pista porque admite que no tiene la voz del intérprete. Conoció a Sheeran después de un concierto y se tomaron unos tragos.HARRY STYLESAdemás de ser una ‘directioner’, Cecilie, una chica danesa, destaca por su parecido con el integrante de One Direction. Las fans del cantante volvieron popular la etiqueta #HarrysTwin para lograr que consiguiera un mensaje de su ídolo.ANGELINA JOLIELa escocesa Chelsea Marr es casi la gemela de la actriz. Pero, bueno, la joven tuvo ayuda porque se inyectó relleno en los labios para lucirlos más carnosos, aunque aseguró que lo hizo por gusto.EMMA WATSONCuando Megan Flockhart se disfrazó de Hermione Granger se dio cuenta del parecido entre ella y la actriz. La joven de 24 años, originaria de Glasgow, además es feminista, igual que Emma.BENEDICT CUMBERBATCHTyler Michell, de 18 años, tiene un gran parecido con el protagonista de Sherlock. El joven recibe mensajes de diferentes partes del mundo e incluso le han sugerido que protagonice ‘Teenlock’, una versión adolescente del detective.