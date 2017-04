Los Pitufos no pueden con el ‘jefe’

Los Angeles— Los Pitufos no fueron los grandes debutantes de este fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá.La película animada ‘Los Pitufos: La Villa Perdida’ debutó en tercer lugar, recaudando apenas 14 millones de dólares, muy por detrás de ‘Jefe en pañales’ (‘Boss Baby’) y ‘La Bella y la Bestia’, que ya estaban en cartelera.‘Jefe en Pañales’ se ubicó en el primer sitio de taquilla, tras recolectar 26.3 millones de dólares el fin de semana. Fue su segunda semana de exhibición y sumar un total de 89.4 millones.Le siguió la película de Disney ‘La Bella y la Bestia', con 25 millones. El filme, que combina animación con actores reales, ha recaudado 432.3 millones de dólares en cuatro semanas.La cinta de Sony, la tercera sobre los pitufos, cuenta en inglés con las voces de Demi Lovato y Joe Manganiello. Tuvo un costo de producción de unos 60 millones de dólares, según se ha reportado, y tampoco cautivó a los críticos. Sus ganancias fueron peores que el estreno de la cinta de 2013, ‘Pitufos 2', que terminó recaudando 347.5 millones de dólares a nivel mundial pese a recaudar solo 17.5 millones en su estreno. Esta película tuvo un costo de producción de 105 millones.Sin embargo, el futuro de la nueva versión de Los Pitufos no necesariamente está sellado, dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de ComScore.“Hay otras vías de ingresos para filmes como este”, dijo Dergarabedian, notando las ganancias internacionales y potenciales ganancias por venta de películas caseras que podrían ayudar a recuperar los gastos de producción.‘Jefe en Pañales’, también animada, posiblemente se mantuvo firme gracias a comentarios de la gente y a que Alec Baldwin, quien presta su voz al bebé protagonista en la versión original, sigue siendo popular por sus parodias del presidente Donald Trump en ‘Saturday Night Live', agregó Dergarabedian.La comedia ‘Going in Style', protagonizada por Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin, debutó en cuarto puesto, con 12.5 millones de dólares.Las 10 más vistas1. ‘The Boss Baby’ 26.32. ‘Beauty and the Beast’ 253. ‘Smurfs: The Lost Village’ 144. ‘Going in Style’ 12.55. ‘Ghost in the Shell’ 7.46. ‘Power Rangers’ 6.27. ‘Kong: Skull Island’ 5.88. ‘Logan’4.19. ‘Get Out’ 410. ‘The Case for Christ’ 3.9Cifras en millones de dólares