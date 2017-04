El mito al descubierto

Cargando

Nueva York— La mayoría de los estadounidenses odiarían vivir en un mundo sin Hugh Hefner. Ese es el mensaje de ‘American Playboy: The Hugh Hefner Story’, de estreno en la plataforma digital Amazon Prime.No es de sorprender que esta serie documental trata a su protagonista, el fundador de la revista e imperio Playboy, con un cuidado amoroso. Coproducida por Playboy Enterprises, sus 10 episodios se despliegan como una hagiografía (historia de la vida de un santo) de Hefner, quien, en una era oscura de represión sexual, les sirvió un festín de hedonismo a incontables hombres de sangre caliente.Hefner, quien cumple 91 años hoy (nació el 9 de marzo de 1926), no se puso ante las cámaras para la serie, pero sí aparece y se le escucha bastante. No sólo se incluye un vasto material de archivo de Playboy, sino que la saga es narrada principalmente a través de dramatizaciones, con el actor Matt Whelan como Hefner en su etapa juvenil, y haciendo su voz para la narración.“Mi revista no se trataba solo de mujeres desnudas”, dice Hefner (Whelan) al principio de la serie. “Se trataba de derrumbar barreras, de iniciar una conversación cultural sobre sexualidad y defender la justicia social”.Un éxitoAsí como ‘American Playboy…’ quiere recordárselo al público, Hefner contrarrestó los tensos años 50 con una revista que proclamaba que el sexo era divertido, que estaba bien que a los hombres les guste ver fotos de mujeres desnudas, y que la masculinidad no correspondía directamente con la caza y la pesca (temas que destacaban las revistas para hombres de entonces).La revista fue un éxito, y también lo fue él, “el tipo que lo tiene todo: una mansión de lujo, fiestas legendarias, y, por supuesto, las mujeres”, dice Hefner (Whelan) al comenzar a contar cómo redefinió la masculinidad.A juzgar por los tres episodios presentados de manera preliminar, ‘American Playboy…’ retoca la imagen de Hefner tanto como Playboy retoca las fotos de sus páginas desplegables. Pero esto no atenúa el papel de Hefner como un revolucionario.La serie muestra cómo su revista y su ejemplo llevaron a una nueva era de la Ilustración– la idea de que la virilidad puede abarcar derechos civiles y libertad de expresión, políticas progresistas y pensamientos profundos, así como autos deportivos, el whisky escocés correcto y el bello arte de la seducción. Hefner encabezó una revolución con su pipa, sus Pepsis y su emblemática cama giratoria.- Al crear Playboy con su propia visión del arquetipo masculino, Hugh Hefner dirigió una embriagadora mezcla de rebelión, aspiración y placer.- Con un préstamo de unos pocos miles de dólares y, como su primer encarte de Playboy, una foto de calendario de Marilyn Monroe desnuda antes de que fuera famosa, Hefner lanzó Playboy en 1953.- Víctima de su propio éxito, Playboy no les pareció tan innovadora a los jóvenes de finales de los 60 que declararon el amor libre y la libertad de hacer lo que se plazca como un derecho natural.- El ascenso del feminismo expuso a la revista, a pesar de todos sus progresos, como retrógrada en su defensa de los privilegios masculinos.- Playboy continúa hasta el día de hoy adaptándose a los cambios sociales que la llevaron a quitar los desnudos de sus páginas por un breve tiempo el año pasado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.