Por defender a Melania

Milán— A través de su cuenta de instagram, el diseñador italiano Steffano Gabbana de Dolce & Gabbana atacó a usuarios quienes criticaron una fotografía que subió días antes, en donde agradecía a Melania Trump por portar una prenda de su marca.El asunto comenzó a principios de esta semana cuando la imagen de Melania, tomada por el fotógrafo Régine Mahaux, fue revelada el lunes.Aunque la Casa Blanca no hizo mención sobre las marcas que vistieron a la primera dama, Steffano Gabbana compartió la foto en su cuenta y dejó saber que Melania usó una de las chaquetas de la firma internacional de vanguardia; hecho que causó molestia entre los internautas.El post recibió más de 16 mil corazones y 2 mil 400 comentarios, pero no todos resultaron positivos.De acuerdo al portal Queerty, en el post, uno de los seguidores comentó a Steffano que había perdido un seguidor, a lo que el diseñador respondió asegurándole que no le importaba la situación.En otro comentario, en el que se etiquetó la foto con el hashtag #NAZISTA, una palabra italiana utilizada para hacer referencia al nazismo, Gabbana contestó con emojis de risa y con el emoticono en forma de helado de chocolate que puede interpretarse como excremento.Además, otro usuario escribió en la fotografía la palabra "asquerosa", y el diseñador replicó utilizando groserías."Vai cagare", se puede leer en los comentarios que hizo Steffano.Esta no es la primera vez en que el dúo de diseño italiano queda bajo reflectores por sus declaraciones. En 2015, Dolce & Gabbana provocó una protesta internacional cuando llamaron hijos sintéticos a los bebés concebidos de manera in vitro. Más tarde emitieron una disculpa.

