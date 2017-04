El cantautor fronterizo Alex Leal aseguró en entrevista para El Diario que su pasión por la música inició desde los seis años, ya que encontró en el canto una manera de expresarse y mostrarse como realmente es.“Cuando canto me siento yo mismo, es mi manera de expresarme”, externó el intérprete nacido en El Paso, Texas.Leal comentó que ya trabaja en su cuarta producción discográfica y aseguró que en su próximo álbum habrá canciones que escribió basadas en historias que ha vivido y algunas más que ha compuesto con base en anécdotas de amigos.El cantante aseguró que a pesar de haber nacido en El Paso no se siente americano ni mexicano, sino que ha preferido verlo de una manera distinta; asegura que desde su punto de vista “no importa de qué lado de la frontera hayas nacido somos iguales”.Cuando Alex era un niño tuvo la oportunidad de estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa por lo que se le abrieron las puertas para iniciar una carrera como actor, por ello participó en obras de teatro como ‘Vaselina’, ‘Don Bosco’ y filmó la película ‘El Pasado no Perdona’.“Sueño que mi música se escuche en muchos lugares, que sea una manera en que la gente se olvide del estrés”, externó el paseño.Respecto a la fama el intérprete aseguró que le da igual cantar para cinco personas que para mil, ya que la música es lo que lo apasiona sin importar ante cuántas personas esté. La responsabilidad de ofrecerles algo que les guste es la misma.Por ahora el cantante además de seguir con los planes de elaborar su cuarta producción, pretende grabar un video musical y también impartirá conferencias a jóvenes universitarios para que vayan en busca de sus sueños.Leal aseguró que este mes realizará la grabación del video de su canción ‘Don’t let me Hurt You’, por lo que comentó que pronto espera tener fecha de lanzamiento del material.Edad: 23 añosLugar de nacimiento: El Paso, Tx.Estudios: AdministraciónAdministration en UTEP

