‘Abuela’ va por la boda

Ciudad de México.- El actor Luis Arrieta informó que a dos años de ‘El Cumple de la Abuela’, ya alista la filmación de la secuela ‘La Boda de la Abuela’, con Susana Alexander a la cabeza del reparto y bajo la producción de Los Güeros Films.Aunque desean iniciar el rodaje para el próximo año, indicó que dependen de completar la inversión, acordar la logística y reunir de nuevo a todo el elenco.“Susana Alexander fue la primera en decir que sí, pero requerimos de más dinero para la producción y creo que la filmaríamos para el siguiente año. Necesitamos avisarle al elenco con mucho tiempo de anticipación, pues son muchos y queremos que estén todos”, comentó Arrieta.En ‘El Cumple de la Abuela’ participaron José Carlos Rodríguez, Tiaré Scanda, Rodrigo Murray, Paola Núñez, Luis Ernesto Franco, Marimar Vega y Luis Arrieta, entre otros.Mientras el actor participa en la puesta en escena ‘Bajo Terapia’, también dio a conocer que se repondrá la obra Wit, ‘Despertar a la Vida’, con Paloma Woolrich como estelar.Esta pieza en la que participa, abunda en el caso de una mujer diagnosticada con cáncer de ovario. Reiniciará temporada a partir del 26 de abril en el Teatro Helénico.En lo que se refiere al cine, indicó que en septiembre próximo se estrenarán las películas ‘Yo No Soy Guerrillero’ y ‘Mala Copa’, en las que actuó.“La primera trata acerca de un chavo que por amor decide secuestrar un avión, no porque quiera, pero por cuestión de enredos termina haciéndolo para que un señor le diga dónde está su novia. Tiene mucha acción y comedia”, adelantó, “en la otra interpreto a un joven tímido que cuando toma se vuelve loco, pero en esta faceta no soy yo, sino otro actor y cuando yo despierto, tengo que arreglar todo lo que hace.“Mi personaje es un chico súper serio y nerd que tiene que ir ganando confianza en sí mismo, pero ya sin el alcohol. Me gusta la historia porque se refiere a que uno puede encontrar el valor en sí mismo sin necesidad de beber alcohol”, resaltó.En fecha reciente, Luis Arrieta concluyó la filmación de ‘Detrás de la Montaña’, ópera prima de David R. Romay, que podría iniciar una corrida en festivales de cine antes de su exhibición comercial en México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.