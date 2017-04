30 años ‘no son nada’

Ciudad de México.- El que es ‘Perico’... ¡lo será para siempre! Con la llegada de su 30 aniversario, los integrantes de la banda Los Pericos aseguran que han crecido y madurado con lo que han vivido, por lo que no conciben sus vidas sin estar en la música como parte del grupo.“Lo que pasa es que decidimos seguir siendo una banda, una familia, por más que a veces estamos lejos de nuestras familias de sangre, de nuestros amigos, lugares y casas. Siempre elegimos estar de gira.“Hemos vivido más la vida de Pericos que la de no Pericos. Es difícil concebir una vida no siéndolo. El día que no toquemos más será porque sea muy aburrido o no sé... Tendría que pasar algo muy fuerte para que dejemos de tocar”, compartió Juanchi, vocalista del grupo.La única razón por la que la agrupación argentina, una de las referencias del ska y reggae latinoamericano, frenara su trayectoria sería porque el cuerpo no les diera para más.Sin embargo, al cumplir sus tres décadas aún cuentan con la vitalidad y la inquietud de cuando eran jóvenes.“Es muy parecido a ese momento del hombre que a los 40 mira para atrás, ve lo que vivió, lo que hizo y tiene de más cosas, de cambiar, de buscar e ir por más”, agregó el vocalista.Y es que si bien podrían explotar sus éxitos de los últimos 30 años, Los Pericos promueven su más reciente álbum, ‘Soundamerica’, con nuevos temas.“Nos gusta tomar, no digo desafíos, porque lo normal de un artista es hacer discos nuevos, pero sí reafirmar tu condición de autor, de compositor, de sumarle vagones al tren.“Algo que no sea nada más tocar lo clásico, que sería lo más fácil. Al día de hoy podríamos hacerlo y vivir de eso, pero no, nos gusta siempre buscar un poquito más, ver la reacción de la gente, el vértigo, saber si gustará o no”, dijo Juanchi.Como en sus iniciosEs el primer disco que lanzan desde ‘Pericos & Friends’ (2010) y tras el fallecimiento del saxofonista Horacio Avendaño, en 2013.Y como en sus inicios, fue una producción en las que todos los integrantes estuvieron involucrados en la realización de los 13 temas que lo integran.“Fueron las que nuestro gusto colectivo, al ser todos compositores de las canciones, y al ser un trabajo en todos sentidos de equipo, hizo que ganasen las ideas que más nos gustaron a todos”, añadió el vocalista.Parte del grupo dijo que los años que llevan juntos fueron la clave para sacar adelante el álbum.“A esta altura todos sabemos cuál es el lugar de cada uno en la banda, como toca. Entre nosotros somos bastante predecibles y eso está bueno a la hora de producir un disco y armar los arreglos", aseguró Diego ‘Chapa’.