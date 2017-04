La vida sigue después de Televisa: Ortega

El cómico Germán Ortega aseguró en entrevista para El Diario que para los Mascabrothers la vida no se acaba después de Televisa, “mientras no tengamos programa televisión nosotros seguiremos con nuestra carrera por tierra, visitaremos ciudades de la República y hasta hay planes de ir a otros países como Panamá y Ecuador”, comentó el actor que se presenta hoy en Ciudad Juárez con su hermano.Los hermanos Ortega, conocidos como Los Mascabrothers, presentarán su show ‘Sin Censura’ hoy a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m. en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte como parte de su gira que recorrerá decenas de ciudades al interior del país.El humorista aclaró que después de siete años con exclusividad, no salieron mal de Televisa y sobre el supuesto veto de la televisora, Germán comentó que se dio luego de que visitaron el programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca para anunciar que ya no tenía contrato con ninguna empresa. “Me imagino que eso molestó a alguien”, externó.Luego de su salida de Televisa, las propuestas de otras empresas de televisión han llegado a las manos de Los Mascabrothers, pero según Ortega aún no han concretado nada.El Mascabrother aceptó que sí extrañan la televisión, pero aseguró que es muy gratificante hacer presentaciones en vivo y poder escuchar la risa de la gente, lo que es imposible frente a las cámaras.“Si alguien va al baño, si se paran, todo lo aprovechamos para hacer reír, pero nunca le faltamos al respeto a la gente”, comentó el comediante.Respecto al titulo de su show ‘Sin Censura’ el cómico aseguró que no se trata de un espectáculo ofensivo para la gente, “nos referimos a que vamos con todo, en los 35 años que tenemos de trayectoria nunca hemos faltado al respeto al público”.El cómico añadió que a lo largo de su trayectoria las personas que van a sus shows no han cambiado su forma de ser. “El público sigue igual, aunque hayan surgido nuevas modalidades como YouTube o el Stand Up, la gente se ríe si le das un buen pretexto para reírse, sólo les tienes que ofrecer un buen producto”.“En Ciudad Juárez hay un público muy entregado, lo único es que a veces hablan golpeado”, comentó entre risas, a lo que añadió que en esta frontera siempre los han recibido de maravilla.El espectáculo que presentarán hoy en esta localidad tendrá una duración de una hora y media, en la que mostrarán los personajes que la gente ya conoce como La Jitomata y La Lerejila y Frank e Igor, además de algunos que nunca han salido en televisión.