Intentan matar a hija de Chávez

Ciudad de México.- La cantante Roxanna Cortés, hija de la actriz Roxana Chávez, fue víctima de un ataque con una navaja a finales de marzo, reveló su madre, quien exige justicia para poner a su hija a salvo de su agresora.“La estaban esperando a que saliera de su casa para abrirle la cara y se fueron al cuello. Ni siquiera era para robarla, para asaltarla, fue una cosa personal, de una loca que está desquiciada, que está suelta en la calle, haciendo daño.“Esa loca está fuera y yo me voy a encargar de que pague y de que no le vuelva a hacer daño a ninguna persona”, señaló la actriz al término de la conferencia de prensa de la obra ‘La Doble Moral. Danzón, el Musical’.De acuerdo con Chávez, la supuesta responsable ya había amenazado a su hija a través de un correo electrónico.Cortés se dio a conocer como Roxy Brown en la cuarta temporada del reality show ‘La Voz... México’, en el equipo de la italiana Laura Pausini, en 2014.“Está afectada (su hija), ya no sale ahorita a ningún lado. Eso es terrible, vivir en una cárcel en tu propia casa porque hay gente suelta afuera. Independientemente de este caso, la mayoría de los mexicanos vivimos enclaustrados en nuestras casas, porque sabes que vas a salir pero no sabes si vas a regresar y eso es horrible”, aseguró Chávez.La actriz de ‘El Señor de los Cielos’ comentó que ofrecerá una rueda de prensa en los próximos días para dar a conocer más detalles de lo que sucedió con su hija.“Ahorita no quiero hablar mucho de eso porque estoy dando chance de que las autoridades hagan algo y porque mi hija, para mí representa lo que le pasa a tantos millones de personas: que los abusos quedan en la impunidad”, agregó.Chávez afirmó no tener miedo de hacerse escuchar y buscará que se investigue a fondo la situación.“He levantado la voz mucho más fuerte y nunca ha pasado nada porque soy una persona de bien, que me cuido y no le hago daño a nadie, pero cuando hay que hablar, grito”, expresó.