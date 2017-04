Forastera en Hollywood

Los Angeles— Siempre orgullosa de ir por libre y de ser un verso suelto en el cine estadunidense, la actriz latina Michelle Rodríguez explicó en una entrevista que entró en Hollywood ‘por la puerta de atrás’ y que no cree que sea su mundo para nada.Yo no encajo aquí (en Hollywood). Yo entré por la puerta de atrás. Simplemente estoy trabajando porque tengo muchos amigos que me quieren y hacemos magia juntos. Pero este no es mi mundo, para nada", dijo Rodríguez al considerar que siempre se ha sentido diferente y rara dentro de la industria del cine de EU.Experta en películas de acción, Rodríguez (San Antonio, 1978) presta su voz a ‘Los Pitufos 3’ y este año también dejará su huella en ‘The Fate of the Furious’, la esperada octava película de la saga ‘The Fast and the Furious’.Aunque por sus papeles en el cine más espectacular y siempre al límite a priori se pudiera esperar a una persona seria y distante, Rodríguez es en realidad muy cálida y amable en el trato personal, un aspecto que le une a su personaje ‘Los Pitufos’.“Es ‘marimacho’, como todos los personajes que siempre interpreto porque me encanta la independencia y la libertad que viene con eso. Ella es bien protectora de sus amistades, así que para mí como que tiene un corazón grande”, dijo la actriz de origen dominicano y puertorriqueño.La nueva aventura animada de los diminutos personajes de color azul, se centra en las dudas de Pitufina, que es la única chica en un pueblo totalmente habitado por chicos.Junto a varios de sus amigos, el personaje emprenderá un viaje hacia una misteriosa tierra en la que encontrará las respuestas a sus dilemas.Rodríguez apuntó que del universo de Los Pitufos siempre le gustó que sea un mundo de ilusión e imaginación. Además destacó el mensaje de igualdad entre hombres y mujeres que lanza la cinta. “Esta película le está diciendo a las niñas que tú puedes ser tú y sobresalir en lo que tú haces en un grupo. Pienso que es un mensaje bien bello que hasta los adultos deberían mirar de vez en cuando”, dijo.RebeldeLa actriz de ‘Resident Evil’ (2002) ‘Avatar’ (2009) y ‘Machete’ (2010) siempre ha cultivado una imagen rebelde y poco atada a los convencionalismos de Hollywood, ya fuera develando su bisexualidad o por sus problemas con la ley habitualmente relacionados con la conducción.Y pese a que es un referente para las jóvenes actrices que desean hacer carrera en el cine de acción, Rodríguez consideró que fueron artistas como Sigourney Weaver y Linda Hamilton quienes abrieron las puertas: “Yo simplemente soy parte de esa pintura”.Acerca de ‘The Fate of the Furious’, Rodríguez se mostró orgullosa de formar parte de una producción que aboga por un mundo global en el que varias culturas trabajan y juegan en equipo.“Si pudiera culminar la historia entera (del filme) en un mensaje sería que el amor derrota todos los muros y sobresale siempre”, dijo la actriz.con aire misterioso, antes de afirmar con una sonrisa que los espectadores disfrutarán de una tormenta inmensa.Asimismo, dedicó palabras de elogio y admiración para Charlize Theron, parte de de este largometraje: "Es buena gente y una loca. En esta película es bien mala. No creo que hayamos tenido (en la saga) alguien tan malo como ella".En este sentido, Rodríguez reflexionó sobre los obstáculos de las mujeres para acceder en el cine a puestos de relevancia detrás y delante de las cámaras.“No es el problema que la mujer no sea buena en encargarse de una película. Ya lo hemos probado miles de veces. El problema es que el hombre quiera hacerlo o le dé una oportunidad a una mujer talentosa para que lo haga. Eso es simplemente ego", afirmó.“La vida entera, en los museos, en los libros, en el cine, todo es desde la perspectiva de la mujer (vista) a través del ojo del hombre. Eso es una falta, no es la realidad. Cuando dicen humanidad eso no es la historia de la humanidad porque la historia de la humanidad incluye a la mujer, pero esa historia tiene que estar dicha a través de ellas", concluyó.