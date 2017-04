Estrena All in

Las Vegas.- Ricky Martin estrenó el miércoles All In, su espectáculo residente Las Vegas, Estados Unidos, en el que interpreta 21 de sus grandes éxitos.Según la agencia EFE el boricua incluye en su espectáculo de 90 minutos el estilo de Las Vegas, con juegos de luces, tres pantallas gigantes de video, 16 bailarines y 9 músicos en vivo.Martin, uno de los artistas latinos más reconocidos en el mundo presentará su show por una temporada en el Park Theater del hotel y casino Monte Carlo, con capacidad para 5 mil 200 personas.Este recorrido musical, en el que el cantante interpreta éxitos como “Shake Your Bon Bon”, “La Bomba”, “Livin’ La Vida Loca” y “Cup of Life”, cuenta con la dirección de Jamie King, quien ya ha dirigido en el pasado a otras figuras como Celine Dion, Britney Spears, Madonna y Rihanna.Jamie King, quien dirigió el espectáculo Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil, también en Las Vegas, ya había trabajado con el multipremiado cantante puertorriqueño en sus giras Livin ‘La Vida Loca Tour (1999) y Black and White Tour (2007).El show tamién incluye las tradicionales showgirls de Las Vegas y los números musicales que evocan a otros grandes de la música que triunfaron en estos mismos escenarios.En su primer concierto, que inicialmente estará en cartelera hasta septiembre de este año en 17 fechas, Ricky Martin hizo bailar y cantar a los asistentes, que se emocionaron cuando el cantante llamó por nacionalidades a los mexicanos, colombianos, centroamericanos y estadounidenses.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.