Crecen los MTV

Ciudad de México— Después de 24 años de reconocer a lo mejor del cine con irreverentes categorías, este año la cadena MTV incluíra en su premiación, producciones de television y streaming.De acuerdo con E! News, entre las nuevas nominaciones se encuentran Show de TV del Año, Mejor Conductor y Mejor Concurso Reality.La película de terror ‘Get Out’ encabezó la lista de proyectos nominados en los ahora llamados MTV Movie & TV Awards.El largometraje de Jordan Peele, sobre un joven afroamericano quien hace un siniestro descubrimiento al visitar a la familia de su novia, compite en seis categorías, incluyendo Película del Año, Mejor Actuación en una Película (Daniel Kaluuya) y Mejor Villano.‘La Bella y la Bestia’ y la serie de Netflix, ‘Stranger Things’ recibieron cuatro nominaciones cada una. Les siguieron los programas de TV ‘Atlanta’, ‘This Is Us’,’Game of Thrones y las películas ‘Talentos Ocultos’, ‘Logan’ y ‘Luz de Luna’ con tres postulaciones.Los primeros MTV Movie Awards se celebraron el 10 de junio de 1992, premiando como Mejor Película del año a ‘Terminator 2’ y a Jason Voorhees por su trayectoria (el asesino de ‘Viernes 13’). El año pasado, ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’ fue la Mejor Película y se le dio el premio Generación a Will Smith.La ceremonia de entrega 2017 será conducida por el actor Adam Devine y transmitida por la cadena el domingo 7 de mayo desde el auditorio Shrine en Los Angeles. La votación está abierta para todo el público en la página del canal.Película del Año‘La Bella y la Bestia’‘Get Out’‘Logan’‘Rogue One: Una Historia de Star Wars’‘The Edge of Seventeen’Mejor Actuación en una PelículaDaniel Kaluuya (‘Get Out’)Emma Watson (‘La Bella y la Bestia’)Hailee Steinfeld (‘The Edge of Seventeen’)Hugh Jackman (‘Logan’)James McAvoy (‘Fragmentado’)Taraji P. Henson (‘Talentos Ocultos’)Show de TV del Año‘Atlanta’‘Game of Thrones’‘Insecure’‘Pretty Little Liars’‘Stranger Things’‘This Is Us’Mejor Actuación en un ShowDonald Glover (‘Atlanta’)Emilia Clarke (‘Game of Thrones’)Gina Rodriguez (‘Jane the Virgin’)Jeffrey Dean Morgan (‘The Walking Dead’)Mandy Moore (‘This Is Us’)Millie Bobby Brown (‘Stranger Things’)Mejor BesoAshton Sanders y Jharrel Jerome (‘Luz de Luna’)Emma Stone y Ryan Gosling (‘La La Land’)Emma Watson y Dan Stevens (‘La Bella y la Bestia’)Taraji P. Henson y Terrence Howard (‘Empire’)Zac Efron y Anna Kendrick(‘Zack and Dave Need Wedding Dates’)