‘Cirugías estropearon mi rostro’

Los Angeles.- Melanie Griffith, considerada uno de los rostros más bellos del cine en los años ochenta, ha admitido que las cirugías y procedimientos estéticos a los que se sometió a lo largo de los años acabaron desfavoreciendo su aspecto.“No, no me había dado cuenta hasta que la gente empezó a decir ‘oh, Dios mío, ¿qué ha hecho?’”, explicó la actriz en una entrevista con la revista Porter, en relación a un estiramiento facial que se hizo hace 20 años y al botox que se empezó a inyectar hace unos siete. “Yo estaba tan herida que fui a un médico diferente y él comenzó a disolver todo esta m..da que esta otra doctora había puesto”.La protagonista de ‘Working Girl’ admitió que su decisión de practicarse procedimientos estéticos obedece a su temor al proceso de envejecimiento, pero desde hace unos tres años ha recurrido a prácticas para revertir esos cambios. “Con suerte, me veo más normal ahora”, apuntó.Griffith, que ha mantenido un perfil bajo tras su separación de Antonio Banderas en 2014, reconoció en la entrevista que el fin de su matrimonio de 18 años con el español bien podría haber sido culpa suya.“Creo que parte de la razón por la que mi matrimonio con Antonio se vino abajo fue porque me quedé atascada”, observó. “Nadie más tiene la culpa. Es solo que personalmente me quedé atrapada y no dejaré que eso suceda de nuevo, quiero disfrutar de la vida, quiero hacer lo que quiera hacer”.Ahora, tras el divorcio, reveló que más bien “tímida con los hombres” y que lleva casi dos años sin salir con ninguno.También habló abiertamente de su batalla con las adicciones, indicando que hizo todo lo posible para asegurarse de que su lucha por la adicción y el tiempo que pasó en rehabilitación no afectaran a sus hijos.“Era una madre totalmente funcional. No era como un borracho tirado en el suelo, o una persona fuera de sí”, puntualizó. “No hice algunas cosas que probablemente debería haber hecho, pero en la mayoría (de los casos) estaba allí para mis hijos. Ellos tenían una especie de vida gitana privilegiada”.La actriz es madre de tres hijos: Alexander Bauer, producto de su relación con el actor Steven Bauer; Dakota Johnson, de su matrimonio con el actor Don Johnson; y Stella Banderas, hija de Antonio Banderas.