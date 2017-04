Lleva su música a Canadá

Una de las aportaciones más importantes que tiene México para el mundo es la música, y la violinista juarense Jazmín Adame Caro del Castillo es un ejemplo.Jazmín fue invitada por la Escuela de Extensión de la UNAM en Canadá para estrenar una obra del compositor mexicano Carlos Garay Allegretti el próximo 12 de abril en la provincia de Gatineau, Quebec.Luego del concierto, la violinista de 27 años egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomará dos clases magistrales de Perfeccionamiento de Interpretación con la maestra Lynn Kuo, asistente de concertino de la National Ballet of Canada Orchestra, e integrante de la Toronto Symphony Orchestra.“La invitación me la dio la escuela de Extensión Canadá; ellos ya habían escuchado mi trabajo. Al compositor también le gustó mucho como interpreto, entonces él me invitó y la UNAM me hizo la invitación para tocar”.“Eso es un acierto en su carrera como compositor, y para mí es un acierto como intérprete que esta música se dé a conocer en otros países sobre todo en este momento, que es un momento en el que los mexicanos debemos mostrar al mundo el legado que tenemos y uno de los legados es el musical”.Carlos Alegretti, el autor de las obras que interpretará Jazmín es egresado de la UNAM, y estas obras para violín las compuso cuando hizo su cambio de nivel, es decir, cuando pasó de propedéutico a licenciatura y las compuso para aprobar su examen.Es importante destacar que las piezas que interpretará la juarense no llevan acompañamiento de piano ni de orquesta y están unidas entre sí. Será un ciclo de canciones o de piezas para violín solo.El maestro vive desde hace un año en Ottawa con motivo de sus prácticas profesionales en la Escuela de Extensión de la universidad mexicana, y consciente del talento de la juarense, la invitó a interpretar sus obras en Canadá.Jazmín Ivonne Adame Caro del Castillo empezó a tocar el violín desde los 12 años.Recuerda que su primer acercamiento con la música fue durante sus clases en la secundaria del Instituto Teresa de Ávila, donde empezó con clases de solfeo, xilófono y flauta dulce.Fue cuando escuchó por primera vez la Sinfonía n.º 39 en mi bemol mayor, K. 543, de Mozart, y el Concierto para violín en Re Mayor, Op. 35, de Tchaikovsky que quedó cautivada por el timbre del instrumento.Realizó sus estudios de Licenciatura en Música en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en 2007, y los continuó en la Facultad de Música de la UNAM en 2010.La juarense menciona que para hacer posible este concierto en Canadá, se conjuntaron las voluntades de la UACJ, de la agrupación Amigos de la Fundación Mascareñas, y la UNAM.Sus planes después de este evento son seguir tocando y realizar sus estudios de .posgrado orientados a interpretación en Francia o Canadá.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.