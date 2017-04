Cargando

Ciudad de México— Regresan los pitufos a la pantalla grande con la tercera entrega de la saga, donde ahora solamente habrá personajes animados y es dirigida por Kelly Asbury.La historia de los pitufos muchos la conocen y han estado presentes por muchas generaciones, ya sea desde las historietas, la caricatura animada, la serie y hasta hace poco las películas que han sido un fracaso.Pero ahora según señalan los expertos, en esta ocasión es una buena cinta animada que no llega a ser una burla, sino tiene unos personajes definidos con una historia adecuada.En este largometraje Pitufina tiene el rol principal y tiene como propósito encontrar cual es su rol en la aldea pues ella ve que todos sus compañeros tienen una personalidad y un rol que los diferencia, pero ella no logra encontrar su esencia, por lo que viaja junto a sus hermanos Pitufo Filósofo, Valiente y Torpe, enfrentándose al peligro de un Bosque Prohibido.Uno de los mensajes que han dado los personajes de la cinta infantil es mostrar armonía y paz, por lo que el equipo de la nueva producción no han dejado de lado la verdadera moraleja. “El mensaje de la película es verdaderamente de trabajo en equipo. Hace falta una Aldea Pitufa, por decirlo así, individual y colectivamente, para unirlos a todos y actuar juntos. Trata sobre aceptar las diferencias de los demás y complementarse unos a otros por un bien mayor. Creo que es un mensaje universal, que es muy pertinente en la actualidad”, dijo el director.¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué Pitufina es la única mujer en la aldea?, Pues ahora llegó el momento de saber la existencia de ella dentro de un lugar donde solamente hay hombres excepto ella, logrando dar una imagen de una mujer fuerte e independiente, quien ahora tendrá la aventura de buscar su historia con la unión de sus compañeros.La llegada de Pitufina a la historia de los Pitufos la cual fue creada por Peyo, fue debido a que fue acusado de misógino al incluir solamente personajes masculinos, lo que lo llevó a crear al personaje femenino, que apareció para ser la encargada de arruinarles la vida a los pitufos, los cuales eran odiados por el brujo Gargamel.La actriz y cantante Paty Cantú es la encargada de prestar su voz a la azulada mujer de la aldea de los pitufos en la versión doblada al español que se proyectará en México, y asegura que no le fue difícil familiarizarse con el personaje pues desde niña siguió la serie televisiva.También expresó que siente una conexión con el personaje, el cual muestra una mujer fuerte dentro de un mundo lleno de hombres que a la vez dentro de la historia que ha existido desde hace varios años donde no era querida por sus compañeros pitufos al ser mujer.El director Kelly Asbury aseguró a la prensa que en esta ocasión se tomaron en cuenta todos los detalles para recrear de la manera más precias el trabajo del creador de los personajes, Peyo.“Teníamos que asegurarnos de que, incluso el Bosque Prohibido, que nosotros inventamos, pareciera como si lo hubiera diseñado el propio Peyo. Eso supuso un gran trabajo y esfuerzo en el departamento de arte” , dijo el director, quien busco respetar el estilo de la animación original.

