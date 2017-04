Será Fabiola villana de cuento

Ciudad de México— La actriz Fabiola Guajardo será una de las villanas en la nueva versión de los clásicos cuentos de hadas que se preparan para la serie ‘Érase Una Vez’, que se estrenará en la plataforma Blim, bajo la dirección del cineasta Pitopol Ybarra.Fabiola, quien actualmente participa en la telenovela ‘Enamorándome de Ramón’, aseguró que participará en el capítulo inspirado en ‘El Príncipe y el Mendigo’, en el que dará vida a Diana, una mujer avariciosa que detona el conflicto entre los gemelos.“Son historias maravillosas, todas aterrizadas en la Ciudad de México”, afirmó la actriz, quien está fascinada con los resultados de la producción basada en la serie estadunidense ‘Once Upon a Time’.En el elenco de la serie también figuran los actores Pablo Lyle, Renata Notni, Anna Ciocchetti, Luis Arieta y Andrés Palacios, entre otros.Quien fuera Nuestra Belleza Nuevo León 2007, está a la espera de la película ‘108 Costuras’, que se estrenará en agosto y que rodó hace dos años con Ximena Navarrete, José Ángel Bichir y Kuno Becker.A la par Guajardo se concentra en la telenovela ‘Enamorándome de Ramón’, cuya historia está a cargo de la productora Lucero Suárez y ha tenido gran aceptación, por lo que su historia se alargará 30 capítulos.“Estamos felices de que la historia se ubique en los primeros lugares de preferencia.”, apuntó.Comentó que el personaje tenía muchas cosas de ella; sin embargo, conforme avanza la historia se da cuenta de que Sofía no tiene mucho en común con ella, ya que es una mujer caprichosa y que ruega por amor.“Me ha costado trabajo hacer el personaje por esta cuestión, de que le ruega todo el tiempo a Ramón, incluso hasta le he pedido a la productora que no la deje así, pero es parte de la personalidad de Sofía”. añadió y destacó que el regreso de Sofía a la vida de Ramón (José Ron) dará un giro a la historia, que hará que todo cambie.Respecto a la productora que había montado con su amiga, la actriz, Adriana Louvier, señaló que por el momento han hecho una pausa a ese proyecto debido a la carga de trabajo que tienen, pues ella también realizará una nueva cinta y una serie.

