Con sus propias uñas

Ciudad de México — Scott Eastwood, uno de los siete hijos reconocidos de Clint Eastwood, afirmó que su padre jamás le dio nada y que le enseñó que las cosas se obtienen con trabajo.El actor, de 31 años, quien se unió al elenco de la entrega ocho de la saga de ‘Rápidos y Furiosos’, concedió una amplia entrevista a la edición de este mes de Men's Health, en la que habló de su difícil entrada a Hollywood.“Yo fui (a Hollywood) y traté de hacer algo, pero nadie me tomaba en serio. Todos me rechazaban diciendo: ‘Tú eres el hijo de Clint Eastwood, tú realmente no eres un maldito actor’. Algunas personas siguen pensando lo mismo.“Yo nunca pensé que podría entrar en este negocio, pero finalmente parece que está funcionando”, confesó.Para Scott ser hijo del reconocido cineasta es una espada de doble filo, pues mucha gente cree que recibió ayuda de su padre para entrar en la industria, algo que él niega.“Mi padre nunca me dio in centavo. Él me hizo trabajar por cada cosa”, sentenció.El joven intérprete también habló respecto a su entrada al elenco de ‘Rápidos y Furiosos 8’ y de su relación amistosa con Paul Walker, actor fallecido en el 2013, quien era el protagonista de la saga.“Conocí a Paul cerca de 15 años, él fue un mentor y un hermano mayor para mí. Así que cuando mis agentes me hablaron sobre el proyecto (‘Rápidos y Furiosos 8’), mi primer pensamiento fue que estaría como en casa.“Pero lo pensé más y me imaginé que Paul me estaría viendo desde arriba y diría: ‘no seas un idiota, sólo ve allá afuera y hazlo’”.Eastwood también dijo que durante las grabaciones de la nueva entrega de ‘Rápidos’ sintió la presencia de su desaparecido amigo.“En algunos días yo podía sentir su presencia y entonces me ponía a llorar. Hubo momentos en los que sólo me sentía completamente abrumado por extrañarlo, así que Vin Diesel y Tyrese Gibson y yo no podíamos dejar de compartir anécdotas sobre él”, agregó.Nombre: Scott Clinton ReevesEdad: 31Fecha de nacimiento: Marzo 21 de 1986Estatura: 1.80 mts (5 pies 11 pulgadas)Peso: 83 kg (183 libras)