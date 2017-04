‘La octava será más grande’

Los Angeles– El fin de semana se emitió el último capítulo de la séptima temporada de ‘The Walking Dead’ tanto en Estados Unidos y en Latinoamérica.El episodio titulado ‘The First Day of the Rest of Your Life’ mostró cómo los habitantes de Alexandria y sus aliados intentaron zanjar su primer golpe contra Negan y su gente.Por esta razón, el productor ejecutivo de la serie, Scott M. Gimple, tuvo palabras ya para la octava entrega.Invitado al programa ‘Talking Dead’, Gimple prometió que “va a ser más grande, más intensa. Los primeros cuatro episodios (de la octava temporada) derretirán la cabeza de la gente y romperán sus televisores“. Según reprodujo Entertainment Weekly, el ejecutivo bromeó con el animador Chris Hardwick, diciéndole “cada año me haces esa pregunta”, pero agregó: “digo estas cosas y las he decir cada año y creo que realmente hemos cumplido con eso”.De acuerdo al comic de Robert Kirkman, la historia llegará ahora a la etapa de los volúmenes titulados ‘All Out War’ (Guerra Sin Cuartel), instancia donde precisamente se da una guerra sin tregua entre la alianza comandada por Rick (Andrew Lincoln) y los hombres de Negan.La octava temporada de la serie confirmó su debut en Estados Unidos para octubre próximo a través de AMC.