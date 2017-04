Volverán a lo suyo

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad Juárez ya pedían volver a tocar música clásica, aseguró el director Jove García, luego de que sus últimas presentaciones han sido de temas de Juan Gabriel, The Beatles y pop con Emmanuel Kelly.Las melodías de Beethoven, Vivaldi y Prokófiev serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez y la Esperanza Azteca Revolución UACJ, que se unirán en el escenario con el solista invitado, el profesor de fagot de ambas agrupaciones José Ibarra.En total habrá un total de casi 200 músicos en escena, entre los cuales habrá desde niños de siete años hasta jóvenes de 25.“Este concierto tiene que ser uno de los mejores que hemos hecho, además la gente que lo escuche también podrá conocer lo que en realidad es al música clásica”, aseguró la violinista Keila Ortiz de 16 años.El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas y habrá un breve intermedio que de tiempo para reacomodar el escenario, ya que en la primera parte sólo participará la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez, mientras que en la segunda mitad se unirán ambas agrupaciones.El directos comentó que desde finales de enero se encuentran en preparativos para este concierto, por lo que destacó la labor de los profesores, “yo siempre digo que mi trabajo es el más fácil, el trabajo de los maestros que se hace en el salón día a día, eso es lo que vale mucho y de ahí se ve el resultado”.Jove García aseguró que el público en Ciudad Juárez ha aumentado mucho luego de siete años de haber iniciado este proyecto en esta frontera, lo que adjudicó a las presentaciones que han dado, “hemos hecho eventos de orquesta con música popular y eso nos ha ayudado mucho a jalar a la gente”.Los integrantes de la orquesta y los músicos coinciden en que dentro de la agrupación se ha conformado una familia con el paso del tiempo, además de que les ha abierto las puertas a nuevos retos y a aprender más de la música.“Antes no sabía ni qué era esto y ahora me siento parte de una orquesta”, comentó Miriam Palomeque de 13 años, quien aprendió a tocar la viola una vez que se integró a la orquesta hace tres años.Los boletos para el concierto tienen costos de 100 a 150 pesos por persona y podrán ser adquiridos en las taquillas del lugar, en las oficinas de TV Azteca y en el Instituto Visión México.Jueves 6 de abril a las 7:00 p.m.Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del NortePrimer nivel 150 pesosSegundo y tercer nivel 100 pesos

