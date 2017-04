Operarán por tumor a 'El Loco' Valdés

Ciudad de México– Manuel "El Loco" Valdés tendrá que someterse próximamente a una operación para retirarle de la frente un tumor maligno que le encontraron recientemente.Apenas termine un par de presentaciones en Monterrey, y antes de iniciar la nueva temporada de ocho semanas de la obra Aeroplanos, el actor se atenderá en un consultorio, de entrada por salida, contó en conferencia de prensa."Me van a operar otra vez. El oncólogo me dijo que había que hacer un corte, quitarme todo lo malo y luego hacer un injerto. Me tienen que quitar piel de la pierna o la nalga."Pero le pedí por favor que de la nalga no, pues iba a estar muy arrugado de un lado", relató Valdés.Fiel a su estilo, el histrión compartió una canción que compuso a su padecimiento."Tengo un tumor maligno, aquí, en la frente, pero yo no me asusto: soy muy valiente", recitó.Según el padre de Cristian Castro, no será necesario someterse a tratamiento de quimioterapia ni radioterapia, y es mucha la gente que lo apoyará económicamente con la intervención."(El estudio) no especifica exactamente cáncer, dice tumor maligno, pero lo que sigue es el cáncer en la piel."Me apoya mi casa de siempre, Televisa. Don Daniel Gómez Casanova (productor de Aeroplanos), la Asociación Nacional de Actores", compartió.El tumor, dijo Valdés, se encuentra encapsulado, por lo que no hay muchas posibilidades de que se extienda."El Loco" se presentará junto a Ignacio López Tarso en la segunda temporada de Aeroplanos a partir del 13 de abril en el Teatro Rafael Solana.