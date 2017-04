Rechazado para Bond por pedante

Los Angeles— Aunque puede presumir de ser uno de los actores británicos más cotizados y reputados del momento, lo cierto es que las probabilidades de que Tom Hiddleton se convierta en el nuevo James Bond, después de que el actual poseedor del título, Daniel Craig, anunciara que no tenía intención de volver a enfundarse el famoso esmoquin del espía británico, son cada vez más escasas.O al menos eso se desprende de la supuesta animadversión que la productora de la franquicia, Barbara Broccoli, sentiría hacia el intérprete al entender que su reciente romance con la cantante Taylor Swift, o el desafortunado y condescendiente discurso que ofreció recientemente en la gala de los Globos de Oro, le habrían llevado a ofrecer una imagen demasiado pedante ante el público."A Barbara Broccoli no le gusta Tom Hiddleston, porque le parece un tipo demasiado engreído y petulante, además de que le falta corpulencia para interpretar a un tipo como James Bond", asegura una fuente al diario The New York Post.Por el momento, y a falta de un sustituto adecuado para dar continuidad al legado de Daniel Craig, la productora estaría haciendo todo lo posible por convencerlo de que repita al menos una vez más en el papel del agente secreto más famoso del mundo, hasta el punto de haber contado con él para una nueva versión teatral de 'Othello' que, a juicio del propio Craig, le habría proporcionado el reconocimiento que necesitaba en sus intentos de consagrarse como un actor serio.“La próxima película ya tiene guión y tan pronto como Daniel se comprometa a hacerla, empezará el rodaje", apunta el mismo informante, dando así por finalizada, al menos temporalmente, la carrera para encontrar al que sería el décimo James Bond de la legendaria saga de acción.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.