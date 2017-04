Lo renovarán para la quinta

Los Angeles– Aunque sus últimas dos entregas recibieron críticas dispares, es indudable que la saga de Shrek marcó un antes y un después en la industria animada.Es por eso que la compañía Dreamworks ya trabaja arduamente en la quinta entrega, que arribará a los cines en 2019.El guionista Michael McCullers, quien trabajó en la cinta ‘Un Bebé en Pañales’, habló del guión de ‘Shrek 5’.“Es algo muy personal para mí. Tiene una gran reinvención detrás que creo que no puedo revelar, pero desde que Dreamworks fue vendido a Universal por alrededor de 3 mil 800 millones de dólares, imagino que están interesados en dar un paso adelante y realmente configurar el futuro de la franquicia. De alguna manera se pedía a gritos una reinvención”, señaló entrevistado por The Hollywood Reporter.“Ha habido cuatro películas y mucho material, así que los personajes son bastante queridos y son geniales, pero también tienes que pensar en un nuevo enfoque llegados a este punto“, agregó el escritor.La primera película estrenada en 2001 logró el Oscar a Mejor Largometraje Animado, y una nominación a los Globos de Oro como Mejor Cinta de Comedia o Musical.Y con el éxito de la primera, una segunda parte era inevitable. Estrenada en 2004, Shrek 2 fue considerada por los expertos “tan divertida, dulce y simpática como la primera”, dijo por entonces USA Today, y hasta “una secuela que es mejor y más divertida que la original”, a juicio del The Washington Post.

