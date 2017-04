Juarense crea ritmo musical

Debido a que Álvaro Nájera tocaba la guitarra más de 12 horas al día sufrió una distonía focal que provocó que le operaran los nervios de ambos codos, luego de superar su lesión se ha convertido en un músico consagrado que ha creado su propio ritmo y este miércoles compartirá su música con el público fronterizo.A los 17 años el fronterizo sufrió de una distonía focal y al terminar la preparatoria no pudo ingresar a la licenciatura en música que tanto había soñado, por lo que decidió iniciar sus estudios como abogado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aseguró el músico en entrevista para El Diario.Después de tres operaciones en su codo derecho y una más en el izquierdo, deprimido por no poder hacer lo que más le apasionaba en la vida, Álvaro buscó diferentes maneras de rehabilitarse, hasta que escuchó hablar de un guante que utilizan los tenistas y golfistas para mejorar los movimientos de sus manos, por lo que intentó con uno.El fronterizo aprovechó su recuperación y creaó su propio ritmo musical llamado ‘Kairos’ reconocido por la American Federation of Musicans de Nueva York, en la que fusionó el estilo del flamenco y la música clásica.“Yo nací guitarrista, yo crecí guitarrista, yo tengo que ser guitarrista”, comentó el juarense que era una frase que repetía para motivarse en los momentos en los que parecía que era imposible volver a tocar la guitarra con normalidad.A pesar de que el guitarrista no estudió una licenciatura en música su talento y logros profesionales fue lo que motivó al Conservativo de Música de El Paso a invitarlo como uno de sus maestros, ante lo que el juarense no se negó a impartir clases de lo que más le gusta hacer.Nájera adelantó que durante su presentación de Música en la Galería presentarán algunos de los temas que ha compuesto, además de que interpretarán temas de compositores como Manolo Parra y Agustín Lara.Los boletos para el concierto del ensamble estarán disponibles en la entrada de la galería del Centro Cultural Paso del Norte y tendrán un costo de 50 pesos.Miércoles 5 de abrilGalería del Centro Cultural Paso del Norte7:00 p.m.Entrada 50 pesospor persona

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.