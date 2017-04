Quiere ser ‘El Sol’

Ciudad de México– En la vertiente de series que repasan la vida de famosos, Sebastián Zurita no canta mal las rancheras.El actor de ‘Juego de Héroes’ confirmó que podría dar vida al intérprete de ‘La Incondicional’, pero no en la producción de Pedro Torres, sino en una de Netflix, para la cual audicionó."Lo vengo aclarando porque han salido muchísimas notas, las cuales agradezco, pero a mí me hablaron para Luis Miguel de Netflix, no de Univisión."Ahorita estamos en un proceso de casting, pero no ha habido tampoco un acercamiento directo", expresó en la alfombra roja de la película ‘3 Idiotas’.De acuerdo con Zurita, se trataría de una coproducción entre España y Los Ángeles y, por cuestiones de agenda, no pudo audicionar de manera presencial, sino por medio de un video que envió el pasado miércoles.El reto de interpretar a uno de los artistas más reconocidos de México no le infunde miedo al actor, ni siquiera en el caso de que alguien pudiera señalar que no es cantante."Uno es actor y uno está aquí para convertirse en otras cosas, cambiar y ser diferente", dijo.Como prueba de su compromiso y de que no desafina, Sebastián participa en la obra ‘El Otro Lado de la Cama’, en la que canta y comparte créditos con Tessa Ia y Camila Sodi.