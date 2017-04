Mi hijo no es un delincuente: Pepe Aguilar

Cargando

Ciudad de México— A 18 días de haber sido detenido José Emiliano en el cruce fronterizo de San Isidro por tráfico de indocumentados, Pepe Aguilar subió un video en su cuenta de Facebook, donde ofrece su postura ante el difícil momento que pasa su hijo y su familia."No he ocultado nada. No sé nada. Yo no hice nada. No voy a hablar de la vida de otro ser humano, de un hombre de casi 25 años de edad. Él sabrá lo que quiere o no decir de su vida”, dice.El cantante señala: “Sabrán que este muchacho está pasando por momentos difíciles y legales”. El joven fue dejado en libertad tras pagar una multa de 15 mil dólares y tener prohibido salir de California.José Emiliano, de acuerdo con La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), intentó cruzar a tres personas a Estados Unidos. De acuerdo con el portal TMZ, los indocumentados, que fueron hallados en la cajuela del Chrysler 200 que conducía Aguilar, iban a pagar entre 3 mil y 60 mil dólares.El ganador de cinco Grammys acepta que la situación legal de su hijo es complicada, “Es una situación muy difícil. Mi hijo es ciudadano americano, es mayor de edad y será juzgado en Estados Unidos y llevará un juicio donde será encontrado culpable o inocente, como cualquier ciudadano. Como padre, estaré apoyando a mi hijo”.En el video aprovecha para agradecer los comentarios y el manejo de información que han dado algunos medios."Agradezco de todo corazón su interés por esta situación tan penosa y tan triste. Es lo que es y así es la vida y estamos 100 por ciento solidariamente con Emiliano, y que esto sea un episodio que le traiga mucho aprendizaje y que sea algo positivo en su vida”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.