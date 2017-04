Conquistan a Archie raíces cariocas

Vancouver– Aunque presume orgullosa su sangre brasileña, Camila Mendes admite no ser tan buena para bailar samba, pero sí para comer churrasquinho y experta en novelas.La actriz que interpreta a Veronica Lodge en la serie ‘Riverdale’ aprovecha cualquier oportunidad para expresar su amor por la cultura brasileña."Adoro la comida de allá, la pasión que tienen por el baile. La verdad no soy nada buena para la samba, me defiendo con algunos ritmos, pero las expertas toman clases, van a la escuela, y todo eso."Me encantan el churrasquinho y las telenovelas, mi mamá es la más fan de los melodramas brasileños, y si no los encuentra en algún canal, los ve por internet", cuenta Mendes en entrevista.Camila recuerda que en casa de sus papás han sido muy comentadas telenovelas como ‘Rastros de Mentiras’, ‘Avenida Brasil’ y ‘Las Reglas del Juego’, que se han emitido en México."Cuando viví en Brasil, por un año, vi la telenovela ‘Chocolate con Pimienta’, y estuve atada a la televisión porque es buenísima. Desde que regresé a Estados Unidos no he vuelto a ver una completa, pero hay buenísimas y me encantaría que algún día me invitaran a trabajar en una de ellas".Nacida el 29 de junio de 1994, en Virginia, y criada en Florida, Camila entra por la puerta grande a las ligas de la televisión en Estados Unidos con Riverdale.Y lo hizo apenas unos meses después de terminar sus estudios de Artes Escénicas y Actuación en la New York University Tisch School of Arts, en diciembre del 2015."Tras la graduación, tuve unos meses de audiciones, y ya antes de mayo estaba en la serie. Mi papá brincaba de alegría, no porque fuera a salir en una serie con Luke Perry, a quien identifica por Beverly Hills 90210, sino porque sintió que la inversión valió la pena".Camila Mendes interpreta a Veronica Lodge en ‘Riverdale’, serie que se estrena en México el 26 de abril, por Warner Channel.