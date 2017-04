Toca el turno a España

Ciudad de México— México es suertudo, primero por ‘Club de Cuervos’ (dos temporadas), y luego por ‘La Ingobernable’ (recién estrenada), ahora es el turno de España. Se trata de las producciones originales que Netflix realiza en los 190 países en donde tiene cobertura. Para el país que nos ha dado talentos como Antonio Banderas y Penélope Cruz, llega ‘Las Chicas del Cable’, producción totalmente rodada en España y que cuenta con el protagónico de Blanca Suárez, Ana Fernández, Maggie Civantos y Nadia de Santiago.La serie española se estrena el 28 de abril, pero antes llegan títulos nuevos como ‘Aquarious’ (ya disponible), ‘Girlboss’ (21 de abril), ‘Bill Nye Saves the Word’ (21 de abril) y ‘Dear White People’ (28 de abril). En abril, Netflix también nos presenta nuevas temporadas: ‘The Get Down’ (segunda temporada, 7 de abril), ‘Better Call Saul’ (tercera temporada, 11 de abril), ‘The Walking Dead’ (sexta temporada, 11 de abril) y ‘Chelsea’ (segunda temporada, 14 de abril).‘Las Chicas del Cable’Ambientada en los años 20 en la ciudad de Madrid, cuenta la historia de cuatro mujeres que proceden de distintos lugares de España y que llegan a la capital contratadas por la única compañía telefónica que existe. Estas operadoras se verán envueltas en celos y envidia, pero también por el éxito, la amistad y el amor en el camino que las llevará a cumplir sus sueños. Este serie original de Netflix es la primera en producirse y grabarse en España, y cuenta con una primera temporada de 16 capítulos. La historia está escrita por el co-creador de éxitos españoles como ‘Velvet’ y ‘Gran Hotel’, Ramón Campos, así como por Gema R. Neira y María José Rustarazo. ‘Las Chicas del Cable’ se estrena el 27 de abril.‘Dear White People’El 28 de abril llega esta serie (original de Netflix) que causó polémica en su primer avance. Esto porque fue calificada de racista luego de presentar los estereotipos de los blancos y los afroamericano. A pesar del millón de ‘dislikes’ que obtuvo en un solo día, ‘Dear White People’, que se desprende de la película del mismo nombre, se centrará en las crecientes tensiones raciales que existen en una prestigiosa universidad de la Ivy League (conferencia deportiva de ocho universidades de EU). Todo desde la perspectiva de distintos estudiantes afroamericanos.‘Aquarius’Charles Manson regresa a la pantalla chica con esta historia situada en 1967. ‘Aquarius’ sigue los pasos del detective Sam Hodiak (David Duchovny), quien investiga una red de corrupción y asesinatos que lo llevarán a cruzar su camino con el de Charles Manson y su Familia. La primera temporada de esta serie cuenta con 13 capítulo. La serie ya está disponible desde el sábado pasado.‘Girlboss’Esta comedia protagonizada por Britt Robertson está inspirada en el libro homónimo (publicado por The New York Times) de Sophia Amoruso, la fundadora de la compañía Natsy Gal. En esta serie que llega el 21 de abril, Britt le da vida a Sophia, una anarquista rebelde que vende ropa vintage por Internet y se convierte “sin querer queriendo” en una empresaria. Mientras lleva las riendas de su nuevo negocio se da cuenta del valor y de la dificultad que conlleva ser su propia jefa.‘Bill Nye Saves the World’Conocido como el Science Guy o el Chico de la Ciencia, el presentador de televisión e ingeniero mecánico Bill Nye, estrena en Netflix un show totalmente científico. Se trata de ‘Bill Nye Saves the World’, un programa que hablará sobre el impacto de la investigación en la sociedad, la política y la cultura. “Estoy contento de trabajar con Netflix en una nueva serie, donde discutiremos lo complejo de estos temas, con los que muestran las vacunas, los alimentos genéticamente modificados y el cambio climático”, confesó Bill Nye a Variety.‘Todo o Nada’ (7 de abril)‘El Faro de las Orcas’ (7 de abil)Sandy Wexler’ (14 de abril)‘El Elegido’ (14 de abril)‘118 días’ (14 de abril)‘Rock of Ages’ (15 de abril)‘Ex Machina’ (17 de abril)‘Castillo de Arena’ (21 de abril)‘Tramps’ (21 de abril)‘Fast & Furious 7’ (23 de abril)‘Rodney King’ (28 de abril)‘Small Crimes’ (28 de abril)‘Louis C.K. 2017’ (4 de abril)‘Hot Girls Wanted: Turned On’ (21 de abril)‘Tales by Light 2’ (21 de abril)‘Quién es JonBenet’ (28 de abril)‘Peppa Pig 6’ (ya disponible)‘Muppets Most Wanted’ (ya disponible)‘El Amanecer de los Croods’ (Temporada 3) (7 de abril)‘Anastasia’ (7 de abril)‘El Lórax: En Búsqueda de la trúfula Perdida’ (10 de abril)‘El Show de Peabody y Sherman 4’ (21 de abril)