Digna rival de la realeza

Ciudad de México— No es de la realeza ni es europea. Se trata de la primera dama de Argentina, quien en poco tiempo se ha convertido en todo un ícono de la moda.Y es que la atractiva Juliana Awada, de ascendencia sirio-libanés, ya es catalogada por los medios fashionistas internacionales como una digna rival de las reinas Rania de Jordania y Letizia de España.Muchos atribuyen el buen gusto de la esposa del presidente Mauricio Macri al hecho de que es una conocida diseñadora en su país, con una línea que incluye vestidos de aire casual y detalles artesanales. Y a ello hay que agregar que es poseedora de un aire sexy y estilo fresco y relajado.Awada, de 42 años, proviene de una familia pudiente de Buenos Aries, estudió en los mejores colegios y vivió un tiempo en Inglaterra. Se casó por primera vez a los 23 años y se divorció un año después. Posteriormente tuvo un romance de 10 años con un conde belga, con el cual tiene una hija."Es guapa, con buena figura, buen bronceado y muy elegante. Pero, sobre todo, es muy natural, suele utilizar poco maquillaje y su peinado es desenfadado. Se nota que sabe mucho de moda y su porte le beneficia mucho", afirma el diseñador mexicano Guillermo León.Awada, quien es 17 años menor que su marido, ha sabido adaptarse perfectamente al protocolo que implica ser la esposa del Presidente de Argentina."A diferencia de otras esposas de presidentes, se ve que Julia es ella misma. Tiene un estilo relajado, desenfadado y no se disfraza como otras."Mantiene las principios de su marca, posee eso es lo que llamamos tener un estilo muy definido, que, por otro lado, comparte con muchas mujeres en su país natal", coincide la experta en imagen Mónica Bravo.Desde que se convirtió en la primera dama de Argentina, el 10 de diciembre de 2015, Awada, se convirtió en el centro de las miradas. Su elegancia natural la hace brillar en cada una de sus apariciones, pero sin opacar a Mauricio Macri ni salirse del protocolo.Entre sus diseñadores favoritos, además de sus propia marca, se encuentran Gabriel Lage, Evangelina Bomparola, Amelia Saban y Martín Churba, quienes la han vestido para varias giras internacionales, en las cuales ha brillado con fulgor propio.Tal fue el caso de su reciente visita diplomática a España, en donde compitió frontalmente con la reina Letizia. En un evento diurno, ambas lucieron abrigos color palo de rosa muy similares, pero el fallo de los expertos fue que la argentina ganó porque el suyo tenía un elegante cuello de pieles.Awada ha dicho que es muy consciente del cuidado del ambiente, por lo que también utiliza prendas low cost y eco-fashion de la popular firma sueca H&M.Y aunque esta Primera Dama prefiere a diseñadores argentinos para sus vestidos, en lo que toca a su calzado y bolsos sí es fanática de marcas internacionales de renombre, como Giuseppe Zanotti, Gianvito Rossi, Saint Laurent, Casa Dei y Marco de Vincenzo, la mayoría de ellas de origen italiano.Sus tenis favoritos, los cuales usa para pasear los fines de semana, son modelos vintage de firmas como Adidas y Converse.Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas: la empresaria vio un poco manchada su imagen en el pasado, cuando se acusó a su marca de ropa de utilizar talleres ilegales en Bolivia. Y aunque quedó exonerada de dichos señalamientos, sus detractores no pierden oportunidad de recordar este incidente.Las claves de su estiloEl año pasado, la revista Vogue la dijo que era una versión moderna de Jackie Kennedy, y un nuevo ejemplo de las mujeres de la política con mejor estilo.Casual- Predominio del blanco y de tonos neutros- Playeras de influencia marinera con jeans- Vestidos y prendas caladas o tejidas tipo crochet- Sencillas blusas blancas con pantalones- Domina el uso de jeans- Flats, zapatos de tiras o sandalias blancas- Grandes gafas oscuras tipo Jackie KennedyFormal- Blusas de satín con falda larga- Trajes tipo sirena en blanco, aunque ha usado negros y rojos- Diseños con discretos bordados étnicos- Vestido tipo años 50 en encaje gris o plata- Conjuntos de vestido con abrigo- Pocas joyas, pero de muy buena calidad

