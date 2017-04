Viene otro mago

Guadalajara.- Si combinamos las palabras literatura, magia, serie, autora e Inglaterra, quizás el primer resultado que venga a la mente sea J.K. Rowling y Harry Potter, sin embargo, estaríamos equivocados.Sally Green también cuenta con un universo fantástico igual de sorprendente en su trilogía Half Bad, con la que no sólo ha cautivado a los seguidores del mundo de Hogwarts, sino que también ha interesado a fans de George R R Martin, Victoria Aveyard y Leigh Bardugo con su particular estilo; hasta llegar a ojos de una de las casas editoriales más importantes del mundo: Penguin Random House.Así, la inglesa pasó de publicar en Puffin Books, en Reino Unido, y Viking Press en Estados Unidos, a unirse a las prestigiadas filas de Penguin Random House, que le augura una proyección superior a nivel global, con alianzas con las principales productoras cinematográficas como Warner Bros., Universal Pictures, Focus Features y FremantleMedia, para desarrollo de contenido de televisión.Con esto, Green está a un paso del cine y de las series, pues el convenio establecido la pone además en el radar de Random House Studio, que pretende despuntar en Hollywood, tras el eco que hicieran en 2011 con One Day, basado en el libro de David Nicholls.De hecho, reveló, que ya hay primeros acercamientos por hacer una saga de ‘Half Bad’, pero el proyecto apenas está en desarrollo. Aunque existe incluso un tratamiento de guión todavía no hay opciones para el posible elenco y menos aún para el estreno de la primera película.La autora ya fue abordada por Imaginarium, compañía británica de la que forma parte el también actor Andy Serkis."Empecé a hablar con ellos en 2015, me parece, hay un guión ya pero va todo muy lento", apuntó Green, sobre esta historia que narra la vida de Nathan, un mago con poderes que lo ubican entre el bien y el mal.Aunque le interesa todo el proceso de creación de una película y le gustaría escribir guiones para ese formato señaló que dejará a los expertos ese trabajo y ella se dedicará al suyo: escribir libros.Pese a esto, y aunque dijo que aún es muy pronto para decirlo, sí ha pensado en los actores que quiere convencer para dar vida a sus personajes, y algunos de estos, los tuvo en mente, desde que los concibió en papel.“Cuando estaba escribiendo siempre pensé que Marcus, el padre de Nathan, podría ser un George Clooney malhumorado”, compartió entre risas.Para una bruja glamourosa llamada Van, que usa trajes masculinos, dijo, siempre pensó en Cate Blanchett, una actriz a la que admira.“Van tiene un asistente llamado Nesbitt y en mi cabeza se parece al actor británico James Nesbitt. De hecho no podía nombrar a este personaje así que cuando escribí el borrador le puse Nesbitt y luego de unas semanas me di cuenta de que no le podía dar otro nombre mejor”.Para interpretar a Nathan, añadió, ha pensado que alguien como Dylan O'Brien podría ser el indicado, lo malo es que el actor neoyorquino ya estuvo enrolado en otra franquicia: ‘Maze Runner: Correr o Morir’.Estas posibilidades son más que esperanza, pues Serkis y su reciente asociación con PRH ya acelera este proceso para hacer de Half Bad la próxima gran franquicia.Libro exitosoCuando de magos británicos se trata hay aún mucho qué decir y de ello ya se encargó la escritora Sally Green quien se había dedicado a la contabilidad y no fue sino hasta 2010 que empezó a escribir."Pensé que sería una historia de tres o cuatro páginas pero empecé a añadir más y más y durante el verano de ese año escribí mi primer libro y me enamoré de la escritura", compartió.En la Inglaterra creada por Green la sociedad está dividida en magos blancos y magos negros. Sólo hay dos bandos que, por supuesto, están enfrentados.Así que Nathan, el protagonista, al ser un código medio, es decir blanco y negro a la vez, resulta en una aberración que debe ser analizada de cerca y eliminada a debido tiempo.¿Sabías qué...?• La trilogía Half Bad está disponible en 51 países y ha vendido más 66 mil copias tan sólo en su natal Inglaterra.• Los potenciales protagonistas que espera acepten formar parte de la franquicia que ya se prepara serían Cate Blanchett, James Nesbitt, Andy Serkis, Dylan O'Brien y George Clooney.Nueva saga•Penguin Random House confirmó hace unos días una saga de Sally Green titulada ‘The Smoke Thieves’. Será en género de fantasía, con cuatro reinos y magia, como ya lo ha hecho en "Half Bad".•Esta vez son más sus protagonistas: una princesa, un traidor, un cazador y un ladrón que hacen alianza para defender su mundo de una extraña amenaza. La primera edición saldrá en verano del 2018.Oscuridad y sexualidad, presentes•La escritura de Sally Green, señala ella misma, siempre tiene un toque de oscuridad y violencia.•“Me molestan los libros que no muestran eso, en algunos libros se contienen y creo que los adolescentes quieren leer sobre esto”, apuntó.•“Nadie es bueno o malo, es lo mismo para estos personajes. Incluso los malos tienen ciertos rasgos de bondad, aunque algunos son realmente horribles”.