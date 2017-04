Se vuelve aficionado al box

Ciudad de México.- Fue gracias a que se metió en la piel de un boxeador que Luis Gerardo Méndez quedó enamorado de este deporte.El actor recientemente regresó de Finlandia, donde protagonizó la cinta ‘Bayoneta’, el debut en inglés del director Kyzza Terrazas (El Lenguaje de los Machetes).“La verdad, antes del proyecto no tenía mucha afición ni a ver ni a practicar el box, y ahora te te puedo decir que lo disfruto mucho y, sobre todo, le he adquirido muchísimo respeto a los boxeadores.“Creo que son deportistas de un rigor y de una disciplina extraordinaria y que generalmente vienen de una extracción muy humilde y tienen muchas ganas de salir de ahí por ese coraje que tienen y que se ve pocas veces no sólo en el deporte sino en la gente”, compartió Méndez.La cinta retrata la vida de Miguel ‘Bayoneta’ Galíndez, un boxeador mexicano que trata de triunfar en el país nórdico.“Es un boxeador mexicano exiliado en Finlandia, es un personaje muy atormentado”, agregó el actor.Para dar vida a ‘Bayoneta’, el protagonista de Nosotros los Nobles entrenó durante cinco meses junto a Ramón Euroza quien fue sparring de Julio César Chávez durante muchos años, además de que se instruyó al conversar con varios boxeadores.Méndez, junto a Montserrat Oliver, Erick Elías, Christian Chávez y Dominika Paleta, se sumaron a la iniciativa de Keep Walking México, creada por una marca de whisky.A través de esta iniciativa de reconocimiento, la firma celebra y da visibilidad a aquellas historias de mexicanos exitosos que están transformando el país.

