Advierte con serie sobre suicidio

Nueva York— El suicidio de una adolescente conmociona a una comunidad escolar. Y aunque tras el shock inicial todo parece volver a la normalidad, lo cierto es que todo un misterio comienza a desentrañarse en torno a las personas más cercanas a la occisa.En ‘13 Reasons Why’, producción de Netflix ya disponible, Hannah Baker (Katherine Langford) se convierte en la chica más popular de la preparatoria... luego de haberse quitado la vida."La historia está basada en el libro del mismo nombre, de Jay Asher, y que acabo de volver a leer en la edición especial de décimo aniversario."Desde la primera vez, me afectó mucho darme cuenta de lo indiferente que es el ser humano ante un hecho tan espantoso, porque prefiere ignorar la verdad antes que asumirla... tal como sucede con la gente alrededor de Hannah", apunta Selena Gomez, productora ejecutiva de la serie.La historia arranca tal como en el libro: cuando Clay Jensen (Dylan Minnette) descubre que le enviaron un misterioso paquete que contiene 13 cintas grabadas por la compañera de clase que días atrás se suicidó.Intrigado por este material, Clay decide investigar qué orilló a Hannah a quitarse la vida, ya que aunque no era tan cercano a ella, sospecha que hay razones extras a las oficiales, que apuntan a depresión."Todo va muy apegado a la anécdota original, tal como la plantea en el libro, y de ahí parte para que pueda haber una, dos o tres temporadas... Bueno, al menos eso es lo que tengo entendido."Pienso que esta producción es familiar, para adolescentes y adultos, porque toca un tema muy delicado y que podría abrir un debate familiar muy interesante. A todos nos interesa saber qué puede pasar por la mente de una adolescente como para decidir quitarse la vida", apunta Minnette (‘Escalofríos’).Pero la primera persona en recibir copias de las misteriosas cintas fue Justin (Brandon Flynn), con quien Hannah se besó en una ocasión. Pero como el joven quiso alardear, les contó a sus compañeros que hubo más que un leve roce de labios, lo que dio al traste con la reputación de la adolescente.Reflejo de la vida realOtros dos personajes claves en el relato que reciben un paquete similar de grabaciones son Alex, quien presuntamente era amigo de la chica pero le creó fama de facilota; y Jessica (Alisha Boe), ex amiga de ella, pero que tras una riña le dejó a una cicatriz en la frente."Personificar a Hannah es muy complejo porque parecería una chica atormentada y tímida; sin embargo, su aspecto va más allá de lo que siente y lo que piensa, y duele pensar que hay muchas jóvenes así en la vida real, que se sienten extraviadas."Es mi primer trabajo para televisión y me atrajo que tiene tantas posibilidades de interpretación, matices de actuación, y me siento como una alumna llena de deseos de aprender. Los matices que ofrece el personaje, porque todo fluye bajo mi relato, son sensacionales", comenta Langford.Paulatinamente, la historia va explorando razones por las que Hannah pudo haberse suicidado, que caen en amplio espectro donde convergen la indiferencia, la indolencia y la poca empatía que reinaba a su alrededor

